全家喝咖啡集「好神杯塞」！公仔可天天抽運勢 限時搭美式買1送1
▲全家好神公仔杯塞共有8款式，每尊神明手中皆有法器或道具，還附有陣法底座。（圖／全家提供）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-09-06 12:39:50
農曆7月邁入尾聲，全家今（2023）年復刻開賣第一代好神公仔，更限時推出附有陣法底座的好神公仔杯塞，平時可塞進底座擺在辦公室當可愛小物，用手機對準公仔，還能天天抽開運籤，即起至10月3日前，購買咖啡、私品茶任兩杯，即可加價49元換購杯塞，推薦可搭全家9月8日至10日門市限定，椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式、鮮露青茶買1送1活動，相當於半價喝咖啡還能加價購超Q好神杯塞。同時，7-11「CITY PRIMA」更首度攜手國立故宮博物院開賣中秋禮盒。
全家16年前推出首波好神公仔， 掀起全台換購熱潮，創下超過400萬隻兌換紀錄， 可說是許多人的共同回憶，今年8月復刻好神公仔推印章禮盒，今（6）日開賣第二波造型周邊，以備受消費者喜愛的杯塞造型全新亮相，包含觀音、媽祖、土地公、月老、鍾馗、關公、財神、文昌共8款，不僅每尊神明手中多了法器或道具，還附有陣法底座。
即日起至10月3日，
凡購買好神主題端架商品任兩件，或購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）；亦可於10/17前至會員APP「兌點趣」以1000點加1199元換購全套共8款。除了當作杯塞使用外， 平時也可將杯塞放入陣法底座，讓好神坐鎮辦公桌或書桌， 還能使用手機掃描QRcode開啟AR濾鏡、對準公仔， 即可啟動陣法，拜請好神顯靈，天天抽出開運籤！ 推薦全家門市9月8日至10日限定，特大杯椪柑氣泡美式、冰西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，以上原價80元的特大杯氣泡咖啡，在門市限時3天買1送1；至於私品茶則有大杯鮮露青茶買1送1（原價40元），買2杯加價49元，即可獲得4杯咖啡加一個好神杯塞，集可愛公仔還能半價爽喝提神咖啡。 ▲手機掃描QRcode開啟AR濾鏡、對準公仔，即可啟動陣法，拜請好神顯靈，天天抽出開運籤。（圖／全家提供）
同步登場的還有「好神擴香石」，共推出媽祖、觀音、關公3
款，即日起至10月17日，可至會員APP「兌點趣」以400點加19 9元換購單款（可挑款），或使用1000點加599元換購成套 3款。 7-11則是搶攻中秋節商機，主打30款名店 ▲全家好神杯塞加擴香石全系列。（圖／全家提供） 月餅禮盒，集結傳統蛋黃酥、鳳梨酥及廣式月餅等熱門品項， 也有來自香港的珍妮小熊曲奇餅、法蘭蘇綜合禮盒等，售價從360 元至2,685元不等。旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」更首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒」， 以花卉和月夜為主題之故宮典藏文物為靈感， 精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，售價880元／組。 ▲7-11精品咖啡品牌首度攜手國立故宮博物院，聯名推出故宮月圓花好中秋禮盒。（圖／7-11提供）