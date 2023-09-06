國民黨若提名鍾小平選中正萬華立委 于美人：吳沛憶和民進黨得利
台北市萬華、中正區立委選舉檯面上、檯面下打得火熱，民進黨提名現任北市議員吳沛憶，與無黨籍參選人于美人的「雙姝對決」以外，遲遲未確定停名人選的國民黨昨（5）日傳出，將提名現任北市議員鍾小平參選，卻引爆黨內也有意爭取提名的議員應曉薇、郭昭巖不滿。于美人今（6）日回應此事強調，萬華、中正在地弱勢者的微弱聲音需要被傳達出來，無論對手是誰，只要能幫助地方發聲，「橫眉冷對千夫指又如何！」
記者張勵德/綜合報導
對於國民黨提名參選人即將出爐，無論是有意爭取的鍾小平、應曉薇或郭昭巖，于美人坦言：「民進黨的吳沛憶聽到這樣的新聞，嘴角的笑容應該是藏不住的。她應該是唯一的獲益人，客觀事實就是民進黨在萬華、中正區選情得利！」但對她而言，越多人競爭對非綠候選人的選情不利是客觀事實，「我必須接受這樣的處境，面對艱難、接受冷酷的挑戰！」
「這樣的壓力只會激發我更大的鬥志！」于美人強調，會努力突破所有的障礙，畢竟選情從零開始，過去5個月來和基層民眾相處，到現在選民主動來跟他加油打氣，讓她充滿信心！「政黨要提名誰，這些無關人民利益的新聞看就好，雖然也我也會關注，但沒有佔據我太多心思。」
于美人舉例，近期收到一位住在萬華東園街都更爛尾樓的住戶求助，讓她非常焦慮。弱勢者的聲音在激情的社會氛圍下沒有人聽得見，媒體追逐著選舉新聞，也沒有餘力報導這群需要協助的民眾。雖然分享在我臉書上希望能『偷渡』民發聲，但這些無關選舉的話題，卻也被人罵矯情、嬌柔造作甚至離題解嗨，「但這就我想參選的唯一理由與信念，希望幫弱勢者發聲、讓公義能夠彰顯，即便橫眉冷對千夫指又如何！」