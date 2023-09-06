桃市校外訂餐比率高於全國 張善政：自設廚房是較好方式
學校外訂餐盒比率高於全國，且自設廚房案件並未明顯增加，桃園市審計處近期指出近3年桃園市免費營養午餐辦理狀況仍有改善之處，桃園市長張善政今（6）日上午主持市政會議時表示，雖然執行期間多為前任市府時期，但只要有需要注意之處，市府仍會虛心接受。張善政指出，外訂餐盒品質一般不及學校自設廚房，因此只要規模足夠，學校能自設廚房是較好的方式，對於桃園市審計處的提醒，市府也會在更多層面努力改進，持續提升營養午餐的品質，讓小朋友吃得安心又健康，家長也能有十足的信心。
記者李春台／桃園報導
張善政提到，桃園市自今（112）年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐政策，上學期師生對於營養午餐的滿意度高達9成，這是很好的基礎，但市府仍要針對桃園市審計處的提醒持續精進。
張善政強調，新學期每生每餐補助金額調高3元至48元，希望進一步提升營養午餐水準，也請教育局、農業局相互配合，讓營養午餐多採用在地食材。此外，近期媒體報導進口雞蛋被查驗出違規使用抗生素，受到各界關注，衛生局應多加注意營養午餐食材的食品安全，務必要求其符合食安標準，讓小朋友吃得多樣化、在地化，也能顧及食品安全。
張善政並提到，上週三開學日他前往觀音區新坡國小，視察學校營養午餐辦理情形，新坡國小除了供應自身的營養午餐，也協助供餐給鄰近學校，每日出餐超過1,300份，且廚房設備、運送機制等都相當不錯，菜色更採用觀音、新屋在地產出的蓮藕、黑米等食材，辦理的品質很好，可供其他學校參考。