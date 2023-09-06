學霸星二代／徐乃麟兒跳級耶魯博士班 5年免學費、拿百萬獎學金
放眼演藝圈，不少明星家長教育出品格好、學業優秀的星二代，如邰智源、于美人、王瀅等人，徐乃麟（乃哥）也養出學霸兒子，么子徐廷墉年僅20歲就在教授推薦下跳級耶魯大學有機化學博士班，並以5年學費全免、領取獎學金的資優生之姿完成學業，相當不容易。
記者楊穎軒／綜合報導
徐乃麟和老婆汪家璉育有3子1女，長子徐新洋繼承老爸衣缽踏入演藝圈，小兒子徐廷墉2017年從芝加哥大學理化系畢業後，被教授推薦攻讀名校耶魯大學有機化學博士班，直接跳過研究所，且因為成績優異，5年學費全免，還拿38000元美金（約115萬台幣）獎學金。
哥哥徐新洋4月初在IG發文恭喜弟弟順利取得博士學位，並分享父子3人在美國穿西裝的合照，質感媲美時尚雜誌封面，徐新洋心疼徐廷墉獨自一人在美國奮鬥，卻又無比驕傲，「我們都知道你有多辛苦，你的毅力、決心和努力不懈終於換來了如此耀眼、如此得來不易的成就！」幽默地說老弟是徐家最優秀的學者，以後要向他請教火箭噴射的知識原理，「太帥了！」
徐新洋附上和徐乃麟、徐廷墉穿正裝在清水模背景合影的照片，才25歲的徐廷墉遺傳父親好基因，外型帥氣，藝人及網友留言：「弟弟長得超帥欸！厲害的基因」、「一家人都太帥了吧」、「高顏值的一家人」、「弟弟長得好像乃哥」、「恭喜弟弟，真的不簡單」、「父子三人確定不會太帥嗎」、「厲害...弟弟可以來挑戰Tempo王啦」！