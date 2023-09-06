服用新冠治療藥物「法匹拉韋」 泰國男嬰眼睛從棕色變藍色
近幾年新冠疫情趨於穩定，醫療界對新冠疫情和藥物進行研究，發現一些特殊現象。泰國有名6個月大的男嬰確診新冠肺炎病毒，醫生使用抗病毒藥物「法匹拉韋」（Favipiravir）為他治療，但他開始服藥大約18個小時後，深棕色的眼睛變成亮藍色，停藥後5天又變回棕色，足見眼睛變色的原因跟「法匹拉韋」有關。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據科學期刊《洛桑前沿之聲（frontiersin）》報告顯示，泰國6個月大男嬰發燒、咳嗽持續一天後確診為新冠肺炎陽性，曼谷朱拉蓬皇家學院醫院小兒科醫師為他開立「法匹拉韋」處方。這種抗病毒藥物於2022年經泰國衛生部批准用於治療輕度至中度症狀的新冠確診兒童。
然而，男嬰開始服藥約18小時後，角膜顏色在太陽光照射下呈現亮藍色，因為角膜變色，兒科醫生建議停藥，並在停藥第5天後男嬰的角膜顏色才恢復正常，虹膜與水晶體前囊皆無藍色色素沉澱，學界將此新發現記錄在研究報告中，導致角膜變色原因仍不明。
2021年印度首先報告有一名20歲新冠肺炎男性患者，服用兩天維生素C、A、D與鋅和伊維菌素後，又使用了「法匹拉韋」，隔天眼睛就從深色變成明亮的藍色，醫生建議他停藥，一天後眼睛顏色恢復正常。雖然各國醫生都不清楚眼睛變色的副作用成因，但專家懷疑是由於藥物的代謝產物所導致的一種螢光，意即吸收光能後的發光。
「法匹拉韋」目前是泰國主要的治療兒童新冠肺炎患者的藥物，主要的副作用有輕度的尿酸水準升高、腹瀉、嗜中性白血球低下症等，已知的少數罕見不良反應目前包含角膜變色、暫時性視覺模糊、眼球表面螢光、頭髮與指甲螢光。