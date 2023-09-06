超思進口蛋爭議延燒　鍾易仲酸許智傑扯蛋式辯護

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾易仲說，超思案一堆問題，大家都想知道50萬資本額的一人公司，怎能打敗數十家代理商，拿下六成的進口蛋額度、取得1.7億元補助？是超思太強，還是全國其他代理商太弱太傻？
超思進口蛋來自巴西，農業部長陳吉仲辯護說超思報價較低，但很快被打臉，有人找出資料算出超思進口蛋每顆平均5.1元，比賣給日本的3.8元貴；外界也質疑採購資金來源，一開始說是農業發展基金支應，後來又改成是中央畜產會向農業金庫借貸。且不論農業金庫跟畜產會是如何簽約，光是說詞反覆就啟人疑竇了。
鍾易仲強調，超思每日數爆，原因出在民進黨始終遮遮掩掩，把農業問題政治化，行政院副院長鄭文燦說蛋價爭議是政治操作，許智傑也把整件事定調為在野黨抹黑。然而在野所提出的問題都是抹黑嗎？還是許智傑的邏輯太與眾不同了？
就拿今年2月全國大缺蛋來說，當時高雄人也都經歷過那段「跑遍賣場超商找無蛋」的痛苦日子，然而許智傑卻在媒體說「南臺灣都買得到」難道他是活在平行時空、多重宇宙？難道對他來講，年初缺蛋也是在野黨抹黑嗎？
鍾易仲並酸許智傑，人民不是「缺蛋也罵政府、進口蛋也罵政府」，而是缺蛋、進口蛋都是民進黨捅出來的問題，人民很生氣，所以才有那麼多怨氣。難不成，民進黨明明管蛋管到缺蛋，還硬要大家要說缺蛋好棒？進口蛋明明有那麼多黑箱，難道還要大家裝作不知道，然後說好棒棒？