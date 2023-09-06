新北電競特展免費體驗 侯友宜試模擬飛行VR喊「沒飛過癮啦」
「新北電競特展」今（6）日起至8日於新北市府大廳熱鬧登場，新北市長侯友宜親自出席開展記者會，宣布將攜手微星、宏碁等新北電競大廠、動漫協會及遊戲產業振興會，共同籌組「新北市電競產業聯盟」，帶頭組隊Team(挺)電競，還下場體驗操作模擬飛行VR，大喊玩的時間不夠不會暈，直說「沒飛過癮啦」。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市近年積極建構電競產業發展環境，未來將結合A(Animation動畫)、C(Comic漫畫)、G(Game遊戲)、E(e-Sports電競)產業及電競基地、林口媒體園區等空間資源，從數位經濟角度出發，籌組「新北市電競產業聯盟」。
侯友宜還說到，目前已陸續與企業及協會接洽，盼透過各界資源整合、異業合作與技術研發，建立電競產業與人才交流平台，吸引相關產業上、中、下游業者投資進駐，創造更多潛在商機並促進新北電競產業聚落形成。
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，市府首創「新北電競基地」及辦理課程培訓電競專才、另外，舉辦「亞洲電子競技公開賽」及「電競親子營」等競賽及活動，還有辦理高中職「CCCE城市盃」、青少年電競賽事及國小電競王比賽等，推動全民電競運動，讓民眾不分年齡，都能透過電競同樂，達成全齡電競目標。
新北市政府經濟發展局說明，本次特展中，除了「電競主舞台」、「電競時光迴廊區」及「電競科技互動區」三大主題展區免費體驗參觀外，也邀請微星、宏碁及AMD(超微半導體公司)等知名廠商共襄盛舉，各種創新電競戰備及周邊，歡迎民眾搶先參觀體驗。
新北市政府經濟發展局提醒，新北電競特展自9月6日起至8日止，每日中午12時至晚上8時於市府一樓開放民眾免費參觀體驗，更多精彩內容與詳情，可以關注來趣新北金發局與及新北電競基地臉書，隨時掌握最新活動資訊。