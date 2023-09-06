八點檔男神王燦切了交往9年女友！感情現況曝 離世爸常入夢
「八點檔男星」王燦以歌手身分推出首張國語EP《Hola》，於今（6）日在台北舉行發片記者會。王燦與交往9年的女友分手後，感情狀況成謎，今天受訪時他提到已經單身6年了，對於感情順其自然。EP有一首歌是王燦給爸媽的歌曲，而爸爸已經離世6年，他提到爸爸時常入夢，感嘆：「有些東西真的不要後悔。」
記者吳雨婕／台北報導
王燦透露，自從與交往9年的女友分手後，目前已經單身6年，他淡定的說：「那之後一路過來好幾年，滿自由的，就順其自然。」被問到會不會考慮找圈內人當女友，他趕緊婉拒，「不太敢，很多藝人要背負家裡的經濟支持，我覺得我跟妳在一起的話，我會幫妳背負，背負不了的話，就會退縮。」王燦已經49歲，外表卻完全看不出年紀，他提到自己喜歡簡單、善良的女生，「可以活潑不要穩重。」
王燦爸爸在2017年過世，EP中的歌曲〈如果真的有如果〉，就是寫給爸媽的歌，他無奈地說，有段時間個性非常固執，與父母對話都會話中帶刺，事後又會覺得很不應該。王燦坦言，這幾年時常夢到爸爸，「他會以不同的型態到我的夢裡，我在夢裡常會跟我爸玩。」講到此，他突然心有戚戚焉地說：「有些東西真的不要後悔。」
王燦身材保養得宜，不過卻在EP宣傳照中「惜肉如金」，他笑說之前胖到76公斤，最近瘦了4公斤，目標是到68公斤，所以只給自己的身材50分。而在記者會祝福VCR中，資深藝人陳美鳳送上祝福，不忘開玩笑的說，王燦衣服穿太多了，王燦笑回：「聚餐的時候會讓美鳳姐獨享。」他也提到，陳美鳳不忘提醒要休息的時候，一定要好好休息。