快訊／林志穎毀容「臉鎖20個鈦合金骨釘」 車禍14個月首現身
48歲藝人林志穎去年7月發生特斯拉自撞車禍，顏面骨折、上顎碎裂一半，臉部鎖上20個鈦合金，差一點半身不遂，車禍期間最瘦掉到53公斤。今（6）日他擔任學習障礙愛心大使，是車禍14個月後首次在台灣出席公開活動，臉部恢復良好，身形稍微消瘦。
記者羅凌筠／台北報導
睽違1年，林志穎首度現身公開場合力挺公益！出席聯合勸募攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會舉辦「愛從1開始－學習障礙學童助學計畫」記者會，久未露面的林志穎為障礙兒童擔任公益愛心大使。傷後復出的林志穎，百忙中依然惦記學習障礙孩子的需求，呼籲民眾9月底前到全聯門市投零錢或使用手機捐出PX Pay點數，支持學習障礙孩子相關服務。
大家關心林志穎的健康狀況，林志穎也分享這次參與《披荊斬棘的哥哥3》在心理跟體力上都承受無比的壓力。由於體力容易感到疲倦，因此每一次的演出和彩排，都感到身體已達臨界點，每天都在超越極限，對自己來說真的是很大的挑戰。
林志穎很感謝節目組跟其他哥哥都對他很好，讓他很感動。8月中，林志穎罹患重感冒，瘦到54公斤現在一天吃5餐補充營養希望能恢復60公斤正常體重。他透露，平時保養身體的祕訣就是睡飽一點、維持身心愉快，每天懷著感恩的心。