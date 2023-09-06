學霸星二代／邰智源佛系育兒！竟養出台大頂尖碩士 台積電狂挖角
58歲資深男星邰智源過去以模仿聞名，在節目《全民大悶鍋》、《瘋神無雙》等都有精彩表現，他為了避免被時代淘汰，加入YouTuber團體《木曜4超玩》，轉型成為網紅，成為時下年輕人最喜歡的「阿公」。而邰智源1993年和製作人徐雅琪結婚，兩人婚後育有1子「邰靖」，邰靖不但從小就是一名超強學霸，更精通日語和英文，他還沒從台大電機碩士畢業，就被台積電積極挖角，被網友大讚是：「星二代的模範生。」
記者賴禹妡／綜合報導
邰靖目前正在就讀台大電機碩二，他從小就是一名頂尖學霸，從建中畢業後，他以學測74級分的優異成績，被台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學等多間名校錄取，最終他選擇進入台大電機系，再繼續攻讀研究所，還沒畢業就引起許多頂尖半導體台廠的興趣，台積電更是早已前來挖角。
邰靖今年還和邰智源一起在《木曜4超玩》中首度合體，兩人一起登上「一日系列」單元，前進台積電體驗多個新訓中心教學課程和設備操作，邰靖結束一天的行程，直呼：「一言難盡。」他也考慮畢業後出國深造，邰智源則將一切交由兒子自己決定，兩人互動曝光後，邰靖被網友狂讚：「真的是星二代的模範生。」
至於邰智源到底是如何養出一名超級學霸兒子？他坦言其實自己一直以來都沒有特別為孩子做什麼，邰靖從小就自律性極強，會把該做的事情按部就班完成，邰智源也不會去過度干涉孩子的成績，只會在一旁觀察跟欣賞，放手讓孩子按照自己的步調成長。
邰智源唯一注重的教育，只有禮貌及對自己的行為負責，他印象中只有打過兒子2次，都是因為孩子對爺爺沒有禮貌，他事後向孩子解釋原因，並對動手打人道歉，但他非常堅持禮貌的重要性。邰智源也表明，他不會砸錢讓邰靖出國讀書，如果兒子想要，就必須自己爭取獎學金，希望孩子藉此能夠學習對自己的行為負責，邰智源只期許，邰靖長大後能成為一名「默默無聞的有錢而快樂的人」，在人生的道路上一邊跌倒一邊再爬起來。