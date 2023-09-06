非市民全票100元！台北動物園門票調漲過第一關 最快明年2月漲價
邁開漲價第一步！凍漲26年的台北市立動物園門票，6月拋出漲價計畫引發討論，要從現行全票60元，調整為非台北市民100元，台北市民全票仍維持60元，而優待票則從30元漲至50元。據悉，北市動物園門票調整案，今（6）天已在台北市教育局局務會議通過，闖過第一關後，還要再送交議會備查等，預計最快明年2月1日實施門票新制。
記者徐銘穗/綜合報導
據了解，台中自然科學博物館門票100元、屏東海生館450元、基隆海科館200元、故宮門票要350元。而台北市立動物園目前全票60元、優待票30元，是1997年訂定，已26年沒有調漲，計畫將全票漲至非市民100元，市民維持60元，優待票50元，但團體維持7折優惠不便。
台北市立動物園園長諶亦聰曾指出，根據《規費法》，動物園門票本應每3年調整一次，但每次提出都不順利。動物園平均每月有30萬人遊客入園，且動物福祉規定早已不同於20年前，算上通膨和飼料、設備、欄舍等維護費用增加，票價不調整根本不合理。
諶亦聰表示，3次民眾問卷調查和面談中，在最新一次分析裡有93%民眾支持票價調漲，可接受價格為90元至120元，調整門票後預估每年能為動物園增加2800萬元收入。動物園門票調漲案今闖過第一關，諶亦聰說會加速後續相關行政程序，預計年底進行草案預告，明年2月1日就適用新票價。