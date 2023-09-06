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人物／鍾小平曾藍轉白挺柯文哲選總統　二度紙條傳情高嘉瑜遭打槍

▲ 國民黨提名鍾小平參選立委。（圖／翻攝鍾小平臉書）
▲ 國民黨提名鍾小平參選立委。（圖／翻攝鍾小平臉書）

記者何哲欣／台北報導

台北市中正萬華區立委選舉，國民黨一直未推出候選人參戰，黨主席朱立倫今（6）日拍板，提名市議員鍾小平參選，挑戰民進黨的參選人吳沛憶、無黨籍參選人于美人兩大強力對手。鍾小平是資深議員，但較不為人知的是，年輕時的他是籃壇神射手，而近年較廣為人知的則是，他還曾向當時還是台北市議員的高嘉瑜二度紙條傳情。

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鍾小平從小就熱愛籃球，三分球能力驚人，當兵時被相中加入飛駝籃球隊，展開甲組生涯，1988年就讀中國文化大學時，獲選大專籃球聯賽大學明星隊球員，1992年6月鍾小平曾單場砍進16記三分球，創下國內甲組籃賽單場三分球最高紀錄，隔年又單場投進17記三分球，再度改寫紀錄。

之後鍾小平曾短暫擔任教師，1993年他加入新黨並轉行從政，隔年當選台北縣議員，但只當了一屆，1998年他又轉換跑道到台北參選議員，2002年競選連任時落敗，且兩度參選都無緣進軍市議會，直到2010年才又當選市議員迄今。他也曾試圖更上層樓，參選市長、立委，但都在黨內初選落敗，直到這次才如願以償。

不過在2019年鍾小平在立委黨內初選落敗後，指控台北市黨部在初選時作弊，遭市黨部停權6個月，鍾小平憤而退黨，還直接力挺當時的台北市長柯文哲參選總統，並籌組後援會。不過當時的柯文哲反而抱怨，鍾小平動作太大了。

至於鍾小平與高嘉瑜的「紙條傳情」，最早是在2015年前立委郭正亮爆料，在上節目時看到鍾小平傳紙條向高嘉瑜要電話，但鍾小平解釋，是要討論市政，高嘉瑜也直接公開打槍，「我跟鍾小平是絕無可能。」隔年當時的市議員童仲彥又爆料，鍾小平傳紙條給高嘉瑜。

高嘉瑜當時表示，鍾小平當時突然走到她後面，拍她肩膀還靠到她頭髮旁邊，問她是不是跟市議員何志偉穿情侶裝，讓她「餘悸猶存」。高嘉瑜說，這個時代還會用傳紙條這種方式，根本在消費她炒新聞，她希望不要再跟鍾小平扯上關係。但鍾小平說，他只是幫兩人皆熟識的建築業李董邀約飯局，沒有要追高嘉瑜。

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