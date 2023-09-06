必比登豬腳名店「收小費」！老闆強調是給員工福利 國稅局要查了
台中富狀元豬腳連續4年登上必比登餐盤推介，卻在9月初貼上公告指出，「即日起外帶收5元小費、內用收10元小費」，要求用餐民眾將費用投入小費箱內，遭質疑是變相漲價；對此，富狀元豬腳的老闆出面澄清，小費是給員工的額外福利，當初只是想透過小費，讓員工多一筆額外收入，並為強制要求，事件引發高度討論，國稅局也將出手調查。
記者孫唯容／綜合報導
台中「富狀元豬腳」接連登上必比登餐盤推介，卻遭網友爆料9月初貼上公告指出，「即日起外帶收5元小費、內用收10元小費」，遭諷是「全台灣第一間收小費的便當店？」面對民眾質疑，富狀元豬腳的老闆出面表示，由於近期來客數眾多，員工每天忙到暈頭轉向，難免失去笑容，部分店員被投訴說服務態度不好，自己不希望扣員工薪資，也希望能加強員工服務熱忱，因此才想比照外國餐廳「收取小費」，但也不強求顧客給予。
對此，台中市消保官表示，店家有權收取小費，但一定要是先把資訊說明清楚，讓消費者決定是否接受，惟店家應該充分告知消費者收取小費的原因，讓消費者決定是否要消費，一但消費者不買單，可要求店家改善，不可在結帳時才告知，以免產生爭議。
國稅局也指出，業者是以店家的名義收取小費，屬於該店銷售額，應該開發票，之後將派員到場，瞭解實際情況。