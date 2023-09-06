不只肉體苦！中國教授體驗跑外送　「時薪44元」賺不回車錢又受辱

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邢斌表示他先是花了9000多人民幣（約台幣3.9萬元）買了一輛摩托車，加滿油可以跑220公里，但每天晚上油都快耗光，才賺了7000多人民幣（約台幣3萬元），連摩托車的錢都沒有回本。
根據邢斌統計，他在一個月內送了2000多單，接觸了幾百個商家，敲響了2000多扇房門。平均每天騎210公里、步行3萬2000步、爬110層樓，綜合算下來，「每小時收入10元人民幣是常態、20元人民幣是極限」。
邢斌計算，平均跑一單外送賺3.5元，取貨加送貨約2至3公里，取貨平均等5分鐘，騎車8分鐘，送貨進小區上門平均7分鐘，共20分鐘；1小時大概可送4、5單，適用於午餐或晚餐時段，但很難不被催促。
邢斌透露，要跑偏遠地方才賺得到錢，他常在半夜騎機車走鄉間小路，「太黑，燈照不遠，有時候就騎到了溝裡」，有些道路在晚上還有貨車橫行，擦身而過時也讓他心裡發麻，「送完貨，騎車回來，才覺得手麻覺得凍得不行」。
邢斌表示，肉體受罪是一方面，主要的還是受人辱罵。雖然他早已做好在此次體驗中，會被罵的心理準備，但還是超乎預料。邢斌感嘆沒有人會正眼看送外賣的，舉凡商家、顧客，尤其是保全，有些人還要求他「順便丟垃圾」，並以給負評威脅。
邢斌在文章中坦言，「很多顧客看我的眼神就像看要飯的。有的顧客就是『披著人皮的畜生』。我曾經痛恨過這些人，後來慢慢都忘了」。
另外，他也提到在中國，外送員很容易被罰款、扣錢。如果被顧客指出態度不好，可能就會被重罰500元人民幣。要是送達超時，還會被扣至少40%的跑腿費用。
除了接收到部分客人的惡意之外，還會被外送平台不公平對待。像是明明已經將餐點完美送達並點擊系統的「送達」按鈕，卻在跑下一單的過程，收到平台指稱「未送達」的提示，但若是當時停下來處理，又會被系統說是「異地點擊送達」或「超時點擊送達」，然後遭罰款。邢斌表示，即使向平台投訴也無果。
邢斌指出，在國外快遞業情況，顧客和外送員彼此都可以投訴，關係較為平等；但中國外送平台公司不同，一切設計，在大數據和人工智慧的加持下，變得更精密、更準確，「恰好」能聘請適當人數的外送員，「恰好」能讓外送員們維持最基本的生活，但「積累不了休養生息、以錢養錢的些微資本」。
這篇文章引起許多迴響，有不少網友肯定邢斌實際體驗勞動生活。邢斌則表示，他主要是想藉由這次的體驗，關注外送員這個身分究竟是怎樣的處境，體驗這個工作過程中人是如何感受、應對、反映這些遭遇的，而且他做為文學工作者，如果對生活沒有切膚之痛，寫出來的東西都是「輕飄飄」的，因此想要藉由接觸社會百態，來增加人生體驗。