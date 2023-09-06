木星逆行到年底！12星座「好運停擺」　天蠍恐分手、巨蟹社交危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔵白羊座
木星逆行將影響你的第二宮，也就是財富宮。這意味著你在賺錢方面可能會遇到一些阻礙或挫折，你的收入可能會減少或不穩定，你的花費可能會增加或不合理。你需要更加謹慎地管理你的財務，避免浪費或冒險投資。
🔵金牛座
木星逆行將影響你的第一宮，也就是自我宮。這意味著你在自我表達和自我實現方面可能會遭遇一些困難或挑戰，你的個性可能會變得更加保守或固執，你的形象可能會受到一些負面評價或影響。你需要更加開放和靈活地調整你的態度和行為，避免自我限製或自我否定。
🔵雙子座
木星逆行將影響你的第十二宮，也就是隱藏宮。這意味著你在內心世界和精神層面可能會遇到一些混亂或困惑，你的夢境可能會變得更加奇怪或難解，你的直覺可能會變得更加模糊或錯誤。你需要更加誠實和清醒地面對你的潛意識和心理狀態，避免逃避或自欺。
🔵巨蟹座
木星逆行將影響你的第十一宮，也就是友誼宮。這意味著你在社交關係和團體活動方面可能會出現一些問題或變化，你的朋友可能會減少或疏遠，你的團隊可能會分裂或衝突。你需要更加真誠和包容地維護你的友情和合作，避免孤立或爭執。
🔵獅子座
木星逆行將影響你的第十宮，也就是事業宮。這意味著你在工作和職業方面可能會遭受一些壓力或挫敗，你的成就可能會降低或停滯，你的地位可能會下降或動搖。你需要更加努力和堅持地追求你的目標和理想，避免放棄或妥協。
🔵處女座
木星逆行將影響你的第九宮，也就是學習宮。這意味著你在知識和見識方面可能會有一些迷茫或錯誤，你的學習可能會減少或困難，你的觀點可能會偏頗或受限。你需要更加勤奮和開放地學習新的事物和思想，避免懶惰或偏見。
🔵天秤座
木星逆行將影響你的第八宮，也就是變化宮。這意味著你在變革和危機方面可能會遇到一些挑戰或考驗，你的生活可能會出現一些突發或不確定的因素，你的情緒可能會波動或失控。你需要更加冷靜和勇敢地面對你的變化和危機，避免恐慌或逆流。
🔵天蠍座
木星逆行將影響你的第七宮，也就是伴侶宮。這意味著你在愛情和婚姻方面可能會出現一些矛盾或危機，你的伴侶可能會變得更加冷淡或不忠，你的關係可能會破裂或離婚。你需要更加信任和溝通地維護你的愛情和婚姻，避免懷疑或背叛。
🔵射手座
木星逆行將影響你的第六宮，也就是健康宮。這意味著你在身體和心理方面可能會出現一些問題或障礙，你的健康可能會下降或惡化，你的士氣可能會低落或消沉。你需要更加關注和改善你的健康狀況，避免忽視或放縱。
🔵魔羯座
木星逆行將影響你的第五宮，也就是創造宮。這意味著你在創意和娛樂方面可能會有一些缺乏或失敗，你的創造力可能會減少或降低，你的樂趣可能會減少或喪失。你需要更加培養和發揮你的創意和娛樂，避免沉悶或無趣。
🔵水瓶座
木星逆行將影響你的第四宮，也就是家庭宮。這意味著你在家庭和親情方面可能會有一些不和或衝突，你的家人可能會變得更加冷漠或不理解，你的家庭可能會分裂或離散。你需要更加關愛和理解你的家庭和親情，避免冷漠或衝突。
🔵雙魚座
木星逆行將影響你的第三宮，也就是溝通宮。這意味著你在語言和思維方面可能會有一些困難或錯誤，你的表達可能會減少或模糊，你的思考可能會混亂或錯亂。你需要更加清晰和準確地表達你的語言和思維，避免含糊或錯誤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。