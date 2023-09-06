行政院、衛福部討論老人健保全額補助！薛瑞元：後遺症先想清楚
國民黨、民眾黨總統參選人先後喊出「老人健保全額補助」口號，雖相關措施行之有年，但目前是由地方政府執行。衛福部長薛瑞元表示，參選人希望將相關政策轉由中央統合處置，最終費用可達327億，且有財政紀律、世代公平等潛在後遺症需要考慮，今（6）日會與行政院討論相關問題。
記者林志怡／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨喊出「老人健保全額補助」口號，並初步規劃以綜合所得稅20%為排富門檻，今日稍早民眾黨總統參選人柯文哲也喊出類似政策、並譏諷侯友宜，類似政策在他擔任台北市長期間就有推行，並非新制，而是行之有年的作法。
對於總統候選人陸續提出長者健保全額補助作法，薛瑞元強調，這樣的做法會有後遺症，是需要考慮的，不過目前政府並非反對往此方向推動，今天行政院與衛福部會就此進行討論，衛福部方由次長周志浩出面。
此外，薛瑞元表示，目前相關政策由地方政府執行，每年支出費用達116億元，中央政府補助則約有33億元，算上目前由老人自己支出的健保費用170億元，若如參選人所提、全部收歸中央處置，所有費用可能來到327億。
薛瑞元強調，此一作法能否推行，除思考財政紀律問題，也要思考世代公平，否則未來老人用健保、卻幾乎都是年輕人付錢，恐怕存在疑慮，相關規劃不一定談談就能定案，也會討論需要收集什麼樣的資料來作為參考依據。