屏東文創在東京國際禮品展大放異彩

2023東京國際禮品展9月6日至8日，於日本東京有明國際展覽館盛大登場，屏東縣政府攜手17家品牌業者首度參展，以「屏味PINGTUNG ORIGINAL 」為核心展示逾70件文創商品，從生活工藝到食品，每件商品皆突顯屏東多元產業文化與美學設計力，開展首日吸引不少日本買家青睞。
記者莊全成／屏東報導
屏東館以「屏味PINGTUNG ORIGINAL 」為概念，呼應臺灣島嶼之南的熱帶氣候，孕育出豐厚物產，是本次台灣館參展單位中唯一的縣市政府，產品多元尤其吸睛。貿協東京台貿中心主任鄧之誠到場參觀，大讚屏東的商品真的很有創意很棒；大阪「CEMENT PRODUCE DESIGN」設計公司社長金谷勉品嚐芒果酒及蓮霧果乾，以中文驚呼非常好吃。
此次嚴選屏縣近年扶植的優質文創商品，包括日常小物、食品、風格配件、生活用品等；參展品牌有 iStudio COLOR、ONE SHOE望秀好勝利商號、VUVU MADE 有山手製造、復興肉酥特製蛋捲、廣妹來金精釀醬油，芒果好吃、南國紅逗、必勝烘焙、多麥綠烘焙、長安製麵、有魚學堂、東寶黑豬肉棧、TC巧舖、小雨果巧克力、喜樂可可咖啡園、可可雅米巧克力工坊、御巧可可巧克力坊。
其中，橫掃多項世界大獎的屏東可可，就有5家品牌參展，黑巧克力融合哇沙米、蓮霧、芒果、茶香等多元風味，口感獨特。同樣是屏東農特產的紅豆、芒果、醬油等，披上創意美學的外衣，化身為精緻的品牌伴手禮，帶來視覺與味蕾的美麗相遇，讓日本及國際買家為之驚豔。
文化處長吳明榮表示，東京國際禮品展為日本最大、最具指標性的禮品及生活用品展，向來是臺灣禮品產業拓銷日本及亞洲禮品市場的重要平台。今年特別率文創「屏東隊」，搶攻日本市場商機，推升品牌在國際知名度與能見度。