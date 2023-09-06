名家論壇》黎榮章／大數據分析中南高立委「空戰力」？

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林靜儀這段時間以來的聲量最高峰，來自於3月中旬她轉貼了無黨籍立委高金素梅在立法院會質詢行政院長陳建仁的影片剪輯，高金在片中問陳建仁「誰在挑釁」、「誰在毀壞世界的和平」，陳建仁則答以「台灣和平最大的威脅來自於中國」。林靜儀為這段影片下註腳稱「我要補充一下，最大的威脅來自中國，次要的威脅來自國內各種要讓台灣對中國放棄抵抗、束手就擒的人！」讓底下支持者積極附和。
林靜儀的聲量高峰來自於帶動「抗中保台」情緒、捍衛執政正當性，而聲量第二名江啟臣的聲量高峰，則是他在國民黨全代會當天的貼文，江啟臣用力批判民進黨7年多來的執政成果、批民進黨穿夾克吹冷氣開全代會，無視人民上街頭抗爭，他要民眾「別再被民進黨嘴上的公平正義、及抗中保台給欺騙了」呼籲大家支持侯友宜。前述林靜儀和江啟臣分別代表執政和在野，透過為執政黨辯護或批評創造高聲量。
而台南市立委的網路聲量，前標4.3萬、均標2.7萬、低標2.0萬，總體表現是中南高三都最佳。現任6名立委聲量排名依序是王定宇40.8萬、林俊憲4.7萬、陳亭妃3.1萬、郭國文2.2萬、賴惠員2.0萬、林宜瑾1.8萬。
前三名王定宇、林俊憲、陳亭妃都是政論節目常客，本來就自帶一定聲量、粉專追蹤者眾，貼文頗具媒體效果。王定宇近半年高聲量話題是和黃國昌就im.B詐騙案交鋒，兩人都是高聲量政治人物，加上當時正是im.B案熱議期間，這一來一往，博得許多關注。
而林俊憲則是抓住了侯友宜失言稱「台南人沒眼珠」，狠開嘲諷稱「很抱歉，是我們台南人配不上高貴的國民黨，害你們20幾年來都無法在台南執政，全都是我們台南人有眼無珠、不識抬舉。」並嗆「既然這麼看不起台南，想必台南人的票侯友宜也不屑要了吧？畢竟被一群沒眼睛的人支持怎麼會高興呢？」這一嗆，帶起不少台南人、南部人的同仇敵愾，連同黨立委郭國文都去林俊憲貼文底下留言附和。
至於高雄市立委的網路聲量，前標2.7萬、均標1.5萬、低標1.1萬，是南三都最低。8名現任立委的聲量排名依序是趙天麟3.2萬、賴瑞隆2.9萬、劉世芳2.6萬、許智傑1.6萬、林岱樺1.5萬、邱議瑩1.2萬、李昆澤1.0萬、邱志偉1.0萬。
高雄聲量最高的趙天麟，則在5月透過祝太太生日快樂「永遠的28歲」柔性貼文，創造近半年來的網路聲量高峰，顯然支持者追蹤政治人物臉書，除了看政治攻防、看議題，也喜歡看政治人物公開私人生活，感受政治人物人情味的一面。特別是趙天麟頗不吝在網路上建立「愛妻愛家愛運動」的陽光暖男形象，中西洋情人節都不錯過放閃機會，日前出訪曼谷，趙也與曼谷市長相約晨跑，人設頗為立體，也成為高雄市立委聲量領頭羊。
而聲量緊追在趙天麟之後的，恰好是外界公認的趙天麟2026高雄市長初選對手、新系立委賴瑞隆。相較於趙天麟，賴瑞隆也相當辛勤耕耘粉專，他臉書的照片、圖卡雖都精美，但內容以賴的地方行程、地方政績，以及晨昏定省節日祝福為主，中規中矩，但個人形象相較趙天麟，就不那麼突出。兩人基層實力都很雄厚， 2024立委連任應不是問題，雙方陣營暗自較勁的，是希望得到「最高票立委」替2026黨內初選添能量；賴瑞隆若要擊敗布局市長選舉多年的趙天麟，或許應更加強其空戰能量。
綜觀中、南、高立委的網路聲量，雖然總體空戰力比不上北部立委，但仍有人成功掌握流量密碼，在網路世界闖出名聲。不論是緊扣「抗中保台」主題，或與高聲量對手互槓，還是適度公開自己的私生活打造親民形象，只要操作得宜，都是有效獲得關注的方法，加上勤跑選區，把地方的「線下粉絲」轉成「線上粉絲」，加強鞏固與線下支持者的連結，也不失為一個好方法。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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