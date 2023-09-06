《黑暗榮耀》女毒蟲爆校園霸凌！金赫拉挨轟本色演出 發聲道歉了
Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》至今仍話題不斷，其中在「霸凌5人幫」中飾演女毒蟲「李蓑羅」的女星金赫拉，今（6）日被D社踢爆，曾在國中時期加入太妹幫，並參與校園暴力、涉嫌勒索、竊盜等行為，更有受害者看了金赫拉在《黑暗榮耀》的演出後，直呼：「根本就是本色演出。」對此，金赫拉也立刻出面道歉，對於自己過去的行為相當懊悔。
記者賴禹妡／綜合報導
金赫拉在《黑暗榮耀》中，飾演「霸凌5人幫」中的李蓑羅，在學校經常和同伴以欺負同學為樂。而根據《Dispatch》報導，和金赫拉就讀同個國中的受害者出面控訴，金赫拉曾加入校園幫派組織，一行人會在校園中勒索、霸凌其他同學，受害者們長大後看到金赫拉演出《黑暗榮耀》，搖頭直言：「根本就是本色演出」、「完全就和中學時一模一樣」。
D社還指出，早在今年6月就接獲有關金赫拉的爆料，調查工作也已經完成，向本人查證時，金赫拉擔心影響到即將上架的韓劇《驅魔麵館2》，讓劇組跟同劇演員的努力付諸東流，因此苦苦哀求報導延遲曝光。事件爆發後，金赫拉親上火線回應，坦承有參加該社團，但那並非不良分子聚集，只是一個網路組織，而她只是「旁觀者」的角色，並強調對於一切都很懊悔。但受害者卻堅稱該團體就是混混們齊聚的幫派組織，狠狠打臉金赫拉的說法。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110