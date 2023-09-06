中市限定迷彩錶加碼　9/15開放市籍志願役領取

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吳世瑋指出，目前台中市籍志願役現役官兵逾8,300名，並在全國各級駐軍單位戮力堅守崗位，保障全體國民的生命安全，讓民眾安居樂業，感謝大家日以繼夜的無私奉獻，自9月15日起至12月31日止，設籍台中市的志願役現役軍人，都可領取迷彩電子錶1只，並依照陸海空三軍不同軍種，提供不同迷彩花色電子錶，陸軍送綠色迷彩、海軍送卡其色迷彩，空軍則送藍色迷彩。
吳世瑋提到，國軍兵力結構以志願役與義務役雙軌併行，結合兵役制度調整，將打造以志願役為主的主戰部隊，負責保衛領土、領海、領空安全；另義務役則以守備部隊為主，負責國土守備、支援作戰、軍事與民間設施防護及協力民防工作。而台中市服務役男人數高居全國第二，盧市長相當關心役男在營生活，精心挑選台中役男限定入伍禮，同時有感於志願役長年的國軍弟兄捍衛國土安全，讓市民免於戰爭的恐懼、安居台中，期盼藉由此份禮物向所有國軍弟兄姊妹致上最高敬意。
民政局說明，迷彩電子錶9月15日起按軍種開放領取，陸軍請至台中市各區公所人文課領取；海軍及空軍請至台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心23號民政戶政櫃台領取。本人領取時，請憑國民身分證及軍人身分證；家人眷屬代領者，則需攜帶軍人本人國民身分證、軍人身分證、代領人身分證及軍人眷屬補給證，相關資訊可至民政局官網查詢。