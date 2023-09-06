義守大學史瓦帝尼校友　擔任國際醫療機構CEO

今年是臺灣與史瓦帝尼王國建交55週年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，總統蔡英文率團前往史國，高雄市長陳其邁此次也隨團出訪，並與史國首都姆巴巴內市締結姊妹市，迎來第38個姐妹市及友好夥伴城市，雙方未來將就雙語教育進行合作，並強化青年、農業等領域的實質交流。而在教育交流上，高雄義守大學「醫學院」學士後醫學系外國學生專班，已有史國學生畢業返國行醫。
記者陳美嘉／高雄報導
來自邦交國史瓦帝尼的Nkosikhona Advocate Dlamini，是義守大學學士後醫學系外國學生專班第一屆畢業的學生，2017年學成歸國後於醫界服務擔任醫生，長期投入HIV人類免疫缺乏病毒/AIDS、肺結核病、瘧疾與近年COVID-19等重大疾病研究，對史瓦帝尼醫療貢獻深獲肯定，他於2022年被仼命成為該國世界基金會（Eswatini Global Fund）組織中Country Coordinating Mechanism（CCM）的CEO，深受重用的Nkosikhona Advocate Dlamini，當時還特別與義守大學老師聯絡分享好消息，相當感謝母校的栽培，其成就不凡的人生學校與有榮焉。
Nkosikhona Advocate Dlamini於2013年在義守大學學士後醫學系外國學生專班就讀並於2017年畢業，擔任Nkosikhona Advocate Dlamini大三與大四臨床導師同時也是現任義大癌治療醫院腎臟科主任吳青芳表示，Nkosikhona Advocate Dlamini是學士後醫學系外國學生專班中第一屆到醫院實習的學生，求學期間就對未來職涯規劃很有主見，勇於針對問題提出討論，因此當時就對他印象深刻。
根據國際電子媒體報導，Nkosikhona Advocate Dlamini回到史瓦帝尼後投入醫療照護服務擔任醫生，長期關心與投入重大疫病的研究，同時他更是史瓦帝尼愛滋病防疫中心的靈魂人物，如今成為CCM的CEO，從國家醫療貢獻晉升到全球醫療機構的服務，Nkosikhona Advocate Dlamini過去所學專業與經驗將發揮於職場中，期待能為世界各地更多需要幫助的人創造福祉。