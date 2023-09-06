蘋果傳淘汰皮革配件！愛馬仕錶帶一折賣員工 雙方合作見終止訊號
蘋果公司（Apple）新品發表會在即，近期外媒消息傳出，蘋果不打算替 iPhone 15系列推出皮革保護殼，《彭博社》的記者更在社交平台X爆料，除了iPhone 15系列之外，他判斷Apple Watch Series 9也將停止推出皮革錶帶，蘋果甚至自上個月開始，以一折的價位出清與愛馬仕（Hermès）聯名的皮革配件給自家員工，現階段因蘋果尚未回應，故無法確認真確性，究竟此次庫存清理是否將使雙方合作劃上句點，引發熱議。
記者鄭妤安／台北報導
蘋果將於9月13日舉行秋季發表會，預計將發布iPhone 15系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等產品，引發果粉與科技人士關注。
近期外媒消息傳出，蘋果公司不打算替 iPhone 15 系列推出皮革保護殼，且將推出全新環保材質保護殼，有爆料稱新的材質稱為「FineWoven」，是一種環保纖維，用其製作而成的iPhone 15系列保護殼會具備MagSafe磁吸式設計，並將會提供至少 10 種配色。
不僅如此，《彭博社》的記者更在社交平台X（前身為Twitter）透露，除了iPhone 15系列之外，他判斷Apple Watch Series 9也將停止推出皮革錶帶，但並不清楚這將如何影響與愛馬仕的合作關係，他認為不會。
據他了解，蘋果公司上個月開始，正以一折的價位出清和愛馬仕聯名的皮革配件給自家員工，顯然正在進行一些庫存清理。蘋果自205年開始，與法國精品愛馬仕合作推出Apple Watch系列錶款後，受到皮革愛好者喜愛，之後也陸續推出Apple Watch Hermès 8 系列錶帶、Airpods牛皮掛繩、Airtag等各類牛皮配件。
蘋果尚未就上述傳聞和報導作出回應，現階段無法確認真確性，究竟此次庫存清理是否將使雙方合作劃上句點，引發各界討論。