進口蛋弊案政府沒說真相！朱立倫酸陳吉仲變超思發言人
國民黨近日猛攻，超思公司大賺國難財，一人公司、資本額僅50萬，卻可從巴西進口近9千萬顆雞蛋，農業部今日也召開記者會釋疑。國民黨主席朱立倫今（6）日酸，農業部長陳吉仲從頭到尾好像超思的發言人，都在為超思辯解。其實大家不需聽到陳吉仲辯解，大家需要的是真相，政府為什麼花公帑進口這些蛋，而進口這些蛋、補貼、合不合理？
記者余祥／台北報導
朱立倫在中常會上表示，今年從年初開始缺蛋危機，沒想到到了下半年，竟然爆發因為進口所產生的種種的弊案。他質疑，為什麼是這些廠商來進口，一定要跟所有的民眾做一個明確的說明，一家剛剛成立而且資本額只有50萬的公司，可以獲得一兩億左右的補貼，又可以進口八千八百多萬顆的蛋？這民眾是當然會有質疑。
朱立倫說，進口的蛋到底符不符合健康的要求，是不是有禽流感的疑慮，或者是這個中間安全性如何，這些才是農業部長要回答的，而不是從頭到尾變成超思的發言人，政策執行的過程有沒有很多弊端，而且民眾的疑慮，一項的沒有回答，這也是我民眾絕對沒辦法接受的。
朱立倫說，他要求國民黨立法院黨團，一定要追究到底，絕對不容許這樣發國難財，缺電的時候賺所謂的光電財；缺疫苗、缺快篩就賺快篩疫苗的錢；今天缺蛋的時候，又來賺所謂的進口蛋的錢。