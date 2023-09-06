名家論壇》吳崑玉／郭董的起床氣　顯然未理解獨立參選的SWOT

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首先，郭董大老闆當慣了，一早起床開會罵人，簡直是每天早上的晨間運動，就像跑去公園練呼吸吐納般自然。罵完人，神清氣爽，腦袋就清楚了，壓力也釋放了，可以進場演出正常的政治角色了。但政治圈可不是企業，大老闆沒有Hire/Fire眼前那個人的權力。你可以恐嚇媒體老闆不下廣告，那他們就會每天做別人的好新聞，做你的爛新聞。你可以恐嚇記者不接受採訪，那他們就會更刁鑽的挖你的洞，找你的碴，寫你的負面，別人的正面。然後，所有人都看到了郭董的起床氣，於是每天第一個訪問便會成為重中之重，想方設法激怒郭董，這樣才有標題，才有畫面，政論節目才有話題。做完大清早起床氣這一條，今天就交差了，日子就可以過了，這不是那個記者或媒體對你有意見，而是這就叫「媒體生態」。
多數政治人物都能演好既定的劇本，演講之類的，連既定劇本都能演到砸碗的，只能歸為異類。於是，記者們最愛堵訪，堵訪才能逼出受訪者的情緒，產生意外的效果，而「意外」通常才能叫作「新聞」。多少年來，多少政治人物痛幹這種生態，但最後都屈服於此生態，形成了現實中的「政治生態」。
為了應付這種媒體生態與政治生態，有批政治幕僚們必須早上五點多就起床，整理好今天的「輿情會報」與「新聞分析」，包括昨天政節目又有那位上X下O大師丟出了那個金白藍的梗，判斷今天記者們要問什麼題目?擬好回應的說法及語句，分配好那個題目誰來講?是候選人還是發言人?那些社會議題可以發揮，藉機推出自己的主張，為自己加分?然後，大約7:30到8:00，各主要競選幹部就得快速開個晨報，為上述問題定調、拍板、分配工作。接下來就去分頭忙碌。至遲10:00，第一個行程或第一場發言便須上場應對，頂多講到10:30便須收攤，因為電視記者必須回去過帶擬稿，以便午間新聞上線。
這是每個參與選舉的政治人物與幕僚團隊，幾乎每天的固定行程。政治人物與記者，既聯合又鬥爭，既對立又合作，有點像在跳探戈，你進我退，我進你退，在有限的空間中轉圈圈，Slow-Slow-Quick-Quick-Slow，就是得有點進退與衝撞，有點意外，這新聞才會好看，才能突顯候選人的特質。
郭董顯然還沒有適應這樣的政治生態，還在以大老闆的心態，懷念著大進場時的風光，覺得自己一出場便該萬民擁戴。一遇不順，便怒氣衝天，不能對選民發脾氣，罵對手可能會被告，於是就只能拿眼前的媒體出氣，殊不知媒體最愛你生氣，最愛拍你的大便臉。候選人是一場選舉中的主角，而且是那種自編、自導、自演的主角。他的地位與權力，他的個性與講話方式，使他成為整個選戰調性的主軸，再強的幕僚建議，也需老闆拍板才能算數。郭董若調整不了自己的老闆習性，再強的幕僚與發言系統，也保護不了他。
其次，公關訓練中有所謂「7/38/55」理論，意即人們對講者內容的關注度只有7%，38%是語調、手勢、與輔助器材，55%是講者的身份與代表性。當郭董發飆，先就丟了38分，人性上，沒有人會看一個人發飆狂罵看得津津有味，除非你是苗可麗。而當他發飆的立場，是為了自己的選舉，此時的角色便是一個諸事不順，潑婦罵街的歐吉桑，而不是一位為國為民為正義伸冤政治領袖，那55分起碼得扣掉一半。兩者加起來，65.5分扣掉，相當於失去2/3正面分數，僅得34.5分，形同死當。相反的，如果面對不公與委屈，能以幽默會跳Tone的方式回應，反能創造另一種「意外」。還記得前文嗎?「意外」就是「新聞」，這樣反能先得65.5分。
再次，郭董會這麼生氣、這麼委屈，顯示他根本沒搞懂「獨立參選」的意義與風險，沒有徹底做過獨立參選的SWOT(優勢、劣勢、機會、威脅評估)。姑不論中選會有沒有卡你科技連署的那些行政程序細節，所謂「公民連署」、「獨立參選」，本就是在既定政黨之外，另闢蹊徑的一種作法。有提名權的政黨，此時不搞你、不弄死你，他們還要活命嗎?
所以，「公民連署獨立參選」，跟101空降師一樣，打從娘胎裡便是要被夾殺、被包圍的，有什麼好抱怨的?你可以不要下海惹這身腥啊?!既有提名權的政黨，當然是希望競爭者愈少愈好，這樣目標明確才好打，選票才好算，多出一個「鈔人」來競爭，增加變數，選情變得複雜且難以預料，當然先得把你弄死才好。所以，作為一個決定獨立參選的候選人，郭董沒有理由喊冤，喊冤也沒多少人會同情你。唯一的路徑，就是展現自己的能力與特質，證明自己比任何其他候選人，都更能適任總統這個職位。並且不論是使用個人魅力或「鈔能力」，證明自己能在重重包圍與夾殺中，殺出一條血路，直接輾壓其他政黨，這才能證明自己參選的正當性。郭董現在需要的不是什麼「三巨頭會議」或三隻小豬喝咖啡，而是凱撒過盧比孔河時的那種決心，「骰子已經擲下，一切的條約，一切的律法，都將歸於塵土，刀劍便是上帝的裁決。」
郭董已經錯失了他的最好時機。當他的起身砲化成了起床氣，這場仗已經輸一半了。如果郭董還是跳不出「泛統整合」這個魔咒，仍在扭捏作態，訴求「獨立參選是為了整合」這種一般人聽不懂的邏輯，即使連署過關，也無法真正獨立參選到底，贏得最後勝利。郭董現在該做的，不是濫發起床氣，而是睡前打坐，沉思自己到底要玩到什麼程度?如果沒有死戰到底的決心，沒有承受多方夾殺與包圍的心理素質，沒有「財散人聚，財聚人散」的物理覺悟，那還不如儘速收手，別給自己找麻煩找罪受的好。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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