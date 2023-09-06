扯！高中女班導慘遭學生暴打5分鐘昏迷　韓國教師上街集會爭權益

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不料男學生因而暴怒，竟揮拳毆打女教師，足足在講桌前攻擊了女教師5分鐘，女教師被打到昏迷不醒，最終才在其他同學與教師報案下，緊急被送往醫院治療。幸好女教師經過休養後已經康復，如今重新回到工作崗位。
事後該位男學生遭到校方開除，但這起離譜的暴力案件並未向警方報案，光州市教育廳稱女教師無意提告，另外光州市教育廳的一位官員也透露，女教師雖然已經恢復身體健康，但仍覺得精神壓力很大，目前正持續接受心理諮詢。光州市教育廳強調，會盡力防止此類校園暴力再度發生。
許多韓國教職人員以「集體請病假或年假」的方式進行迂迴罷工，參與9月4日走上街頭的集會，韓國教育部一度警告教職人員這是「非法罷工」，可能會面臨處分，並呼籲教職人員不要請假。根據韓國教育部的資料，最終9月4日的教職人員集會造成38所學校暫時關閉，教育部長事後態度放軟，表示不會對參加集會的教職員給予處分。
走上街頭的韓國教師團體呼籲修改《兒童福利法》，讓教師不會動輒遭到家長以虐童嫌疑提告，同時要求政府提供教師更多的保護，以恢復教師們在處理不守規矩的學生，以及面對咄咄逼人的家長時能夠維持一定的尊嚴。韓國總統尹錫悅則表示，會不遺餘力地保障教師權益，聆聽教師的心聲，讓教育場域工作正常化。
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