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扯！高中女班導慘遭學生暴打5分鐘昏迷　韓國教師上街集會爭權益

▲韓國光州市一位某高中的女教師，在教室裡被一位男學生毆打，一度失去意識昏厥，幸好送醫治療後已無大礙。而男學生動手的原因，僅是因為對抽籤換座位的結果不滿。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國光州市一位某高中的女教師，在教室裡被一位男學生毆打，一度失去意識昏厥，幸好送醫治療後已無大礙。而男學生動手的原因，僅是因為對抽籤換座位的結果不滿。（圖／翻攝自韓聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國首爾一位24歲女教師於今年7月18日在教室輕生，引爆全國教職人員將近三週的抗爭，而在上週又發生兩起教師疑似輕生的消息，讓9月4日韓國教師走上街頭的「罷工」集會更加受到關注。而光州市教育廳於昨（5）日也透露，一位某高中的女教師，竟在教室裡被一位男學生毆打5分鐘，一度失去意識昏厥，幸好送醫治療後已無大礙。

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根據《韓聯社》報導，這起離譜的校園暴力事件發生在6月30日，光州市某高中一位高二男學生，由於分配座位時沒有抽到屬意的位子，向女教師要求更換，但女教師拒絕了，並稱如果答應男學生個人的換位要求，如同違背了大家一起抽籤的約定。

不料男學生因而暴怒，竟揮拳毆打女教師，足足在講桌前攻擊了女教師5分鐘，女教師被打到昏迷不醒，最終才在其他同學與教師報案下，緊急被送往醫院治療。幸好女教師經過休養後已經康復，如今重新回到工作崗位。

事後該位男學生遭到校方開除，但這起離譜的暴力案件並未向警方報案，光州市教育廳稱女教師無意提告，另外光州市教育廳的一位官員也透露，女教師雖然已經恢復身體健康，但仍覺得精神壓力很大，目前正持續接受心理諮詢。光州市教育廳強調，會盡力防止此類校園暴力再度發生。

許多韓國教職人員以「集體請病假或年假」的方式進行迂迴罷工，參與9月4日走上街頭的集會，韓國教育部一度警告教職人員這是「非法罷工」，可能會面臨處分，並呼籲教職人員不要請假。根據韓國教育部的資料，最終9月4日的教職人員集會造成38所學校暫時關閉，教育部長事後態度放軟，表示不會對參加集會的教職員給予處分。

走上街頭的韓國教師團體呼籲修改《兒童福利法》，讓教師不會動輒遭到家長以虐童嫌疑提告，同時要求政府提供教師更多的保護，以恢復教師們在處理不守規矩的學生，以及面對咄咄逼人的家長時能夠維持一定的尊嚴。韓國總統尹錫悅則表示，會不遺餘力地保障教師權益，聆聽教師的心聲，讓教育場域工作正常化。

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