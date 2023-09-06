李全教稱民眾黨支持掀議論！細數柯文哲扯上的「黑金戰友」有哪些

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2023年5月20日，柯文哲宣布參選總統，並發起募款。鍾東錦5月24日於臉書發文表示，「如果柯參選，我也會盡力為他募集部分選舉經費」。鍾東錦表示，「2022縣長大選時我前往台北市政府，學習如何打造苗栗成為一座智慧城市，在全台綠媒對我展開圍剿的時候，只有（時任台北市長）柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」
新竹市議長許修睿過去曾是四海幫成員，曾被提報為治平對象。2023年6月16日，柯文哲前往新竹市議會拜會許修睿，遭解讀是藍白合，但由於許修睿過去的黑道背景，也讓柯文哲遭質疑沒有跟有疑慮者劃清界線。
2023年8月13日，柯文哲遭踢爆南下嘉義東石拜訪「海線大老」林水樹，時代力量立委邱顯智指出，林水樹被媒體稱為縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，邱顯智因而批評現在民眾黨學習國、民兩黨，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」。
李全教曾因市議員與市議長賄選案遭判刑，李全教日前在臉書上貼出與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦的合影，並宣稱民眾黨全力支持他參選。民眾黨因而趕緊澄清，在台南第4選區並未支持任何人。不過，民眾黨主席柯文哲今（6）日坦承，2個月前在台南參訪時見過李全教，但是目前還沒有討論未提名候選人的選區要支持誰。