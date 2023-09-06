賴清德老家也違建？民進黨稱「防止陽光照射」　柯文哲這句話狠酸

李全教稱民眾黨支持掀議論！細數柯文哲扯上的「黑金戰友」有哪些

▲2022年10月20日，時任苗栗縣議會議長鍾東錦率團北上，拜會時任台北市長柯文哲，並參觀北市府大數據中心。（圖／NOWnews資料照）
▲2022年10月20日，時任苗栗縣議會議長鍾東錦率團北上，拜會時任台北市長柯文哲，並參觀北市府大數據中心。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨地方黨部近期頻繁扯上染黑疑雲，日前前台南市議長李全教更在臉書上宣稱參選立委獲得民眾黨主席柯文哲支持，綠營因而批評柯文哲的「黑金戰友+1」。民眾黨趕緊澄清台南第4選區並未支持李全教，但是仍不免讓外界回想起過去柯文哲與黑金人士同框的往事。

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2022年九合一選舉，苗栗縣議長鍾東錦脫離國民黨參選苗栗縣長，8月30日鍾東錦登記參選，與柯文哲的母親何瑞英「巧遇」。柯文哲9月11日赴苗栗行程時，更二度與鍾東錦同框。由於鍾東錦曾有殺人未遂、傷害致死前科，也被民進黨指控與砂石業者關係緊密，遭藍綠齊攻是「黑金」，柯文哲與鍾東錦同台引發震撼，時力立委王婉諭批評，「柯文哲跟民眾黨現在示範的就是白色力量怎麼跟黑金勢力靠攏。」

2023年5月20日，柯文哲宣布參選總統，並發起募款。鍾東錦5月24日於臉書發文表示，「如果柯參選，我也會盡力為他募集部分選舉經費」。鍾東錦表示，「2022縣長大選時我前往台北市政府，學習如何打造苗栗成為一座智慧城市，在全台綠媒對我展開圍剿的時候，只有（時任台北市長）柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」

新竹市議長許修睿過去曾是四海幫成員，曾被提報為治平對象。2023年6月16日，柯文哲前往新竹市議會拜會許修睿，遭解讀是藍白合，但由於許修睿過去的黑道背景，也讓柯文哲遭質疑沒有跟有疑慮者劃清界線。

2023年8月13日，柯文哲遭踢爆南下嘉義東石拜訪「海線大老」林水樹，時代力量立委邱顯智指出，林水樹被媒體稱為縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，邱顯智因而批評現在民眾黨學習國、民兩黨，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」。

李全教曾因市議員與市議長賄選案遭判刑，李全教日前在臉書上貼出與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦的合影，並宣稱民眾黨全力支持他參選。民眾黨因而趕緊澄清，在台南第4選區並未支持任何人。不過，民眾黨主席柯文哲今（6）日坦承，2個月前在台南參訪時見過李全教，但是目前還沒有討論未提名候選人的選區要支持誰。

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