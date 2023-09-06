疫苗救濟等1年！藍營批審核龜速 疾管署揭專家會議關鍵考量
新冠肺炎疫情已經趨緩許久，但國民黨立院黨團今（6）日上午仍就相關疫苗藥害救濟問題召開記者會，指出仍有不少受害人等待審議時間超過1年以上，希望增加專家、加速審議。疾管署副署長曾淑慧表示，相關事實查證需要時間，但疾管署也於疫情間也已擴大專家團隊編制，自24人擴增至50人以上，並增加單次會議審核件數，儘量加速審議。
記者林志怡／台北報導
針對國民黨指控相關疫苗藥害救濟審核緩慢一事，曾淑慧指出，疫情間有短時間大量施打疫苗的情況，也因此產生眾多待審核的救濟事件申請，站在民眾立場，署方也希望加速相關審議，不過相關事件仍需要查證才能給予救濟，且為加速審核，疫情間也已經擴大組成專家會議。
對於國民黨這次再提擴大專家會議編制，曾淑慧說，並非有醫師執照就可以成為衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）的專家，還需考量其專業能力與意願等，符合專家資格的人不見得願意加入、有意願加入者也不見得適合，需要考量眾多因素。
此外，疾管署表示，衛福部已經持續加邀醫學專家協助鑑定審議，並增加審議會議召開頻率，並擴增每次會議的審議案件數，積極投入人力及經費辦理，112年每月平均審議案件數為235件，與109年每月平均審議案件數13件相比，案件審議數成長近18倍。
疾管署也提到，新冠疫苗相關藥害救濟相關審核上都有「從寬處理」，即使「無法確定」關聯，也可得到救濟補償，目前核予新冠肺炎疫苗救濟給付及補助金額，達1億5302萬5000元，已超過過去30年（78年至109年）所有種類疫苗之救濟給付及補助總額（1億2962萬5000元）。