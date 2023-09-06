許瑋甯《她和她的她》遭吳慷仁強暴埋陰影 被爆不願再同台回應了
許瑋甯主演Netflix懸疑劇《她和她的她》精湛演技備受好評，尤其她在劇中演繹出被施暴等情節，令人揪心。其中一場經典重頭戲，就是她被吳慷仁在辦公室膠帶貼嘴霸王硬上弓，如今卻傳出她至今還有陰影，害怕和吳慷仁同框，更有爆料指出她近期都不敢再和吳慷仁合作。許瑋甯對於此謠言，親自以幽默輕鬆的口吻發文澄清：「我記得的怎麼不一樣？同台花絮都很開心內...到底是有多怕啦？」
記者蔡依庭／綜合報導
許瑋甯在Netflix懸疑劇《她和她的她》飾演高冷女強人，面對狡猾的吳慷仁有不少對手戲，即便他只是客串演出，但2人精彩對手戲成為該劇一大賣點。在劇中，吳慷仁對她毛手毛腳，還故意強吻許瑋甯後反控是女方主動勾引，都讓觀眾看氣得牙癢癢。
雖然在劇中，吳慷仁是加害者，但演出此角色心力壓力可想而知，尤其他一向對於工作演出都非常要求，肯定是更加小心設計劇本所安排的情節動作，也因他實力派的演技，畫面中的他呈現出來相當投入，才因此有造成許瑋甯極大的陰影說法。但他們其實算是頗有私交，也有共同好友楊謹華、鄭元暢等人，更一同上過鄭元暢的YouTube頻道玩得鬧哄哄，不免讓許瑋甯滿頭問號，忍不住親上火線澄清傳聞。
※【NOWnews 今日新聞
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