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陸劇10年／周迅、章子怡片酬4億元　「限薪令開鍘」孫儷自宮接戲

▲周迅（左圖起）、章子怡、孫儷拍一部戲的片酬突破億元。（圖／翻攝自周迅、章子怡、孫儷工作室微博）
▲周迅（左圖起）、章子怡、孫儷拍一部戲的片酬突破億元。（圖／翻攝自周迅、章子怡、孫儷工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸當紅演員片酬動輒破億元台幣，官方從2013年起開始正視天價片酬帶來的負面影響，認為會帶壞社會風氣，於是著手催生限酬（薪）令，6年前開始規定全部演員總片酬不能超過製作總成本的40%，主要演員不超過總片酬70%，其他演員不低於總片酬30%，若超出以上規定，必須向所屬協會説明，幾位在天價片酬俱樂部的明星，如章子怡、周迅、楊冪、楊洋、胡歌都人人自危，孫儷甚至自砍酬勞接戲。

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因為被限酬令施壓，不少一線陸星的片酬被曝光，Angelababy（楊穎）20年前在香港出道，從小模一路躍升到黃曉明老婆的身分，即使戲劇作品不少，演技卻讓人不敢恭維，不過不影響她的高身價，不僅參加實境節目荷包賺飽飽，一部60幾集連續劇粗估有3.5億元酬勞入袋。大滿貫影后周迅主要以電影為主，近年轉戰小螢幕，第一部電視劇是2018年的清宮大戲《如懿傳》，據傳總片酬高達4億元，不過本人曾公開否認，澄清一集拿262萬元，扣稅後沒有那麼多。

▲Angelababy離婚後一舉一動備受關注。（圖／Angelababy微博）
▲Angelababy被調侃天價片酬和演技不成正比。（圖／翻攝自Angelababy微博）
▲周迅穩坐電影圈一姊寶座。（圖 / 周迅工作室微博）
▲周迅穩坐大陸電影圈一姐寶座。（圖／翻攝自周迅工作室微博）
國際影星章子怡憑李安的武俠片《臥虎藏龍》揚名全球，後來的《十面埋伏》、《藝伎回憶錄》、《一代宗師》展現教科書級的身段與拳腳功夫，允文允武，成為導演爭相合作的對象，2021年她首度接演古裝電視劇《上陽賦》，傳言總片酬3.5億元，但該劇收視不佳，吃虧的是製作方和投資方。

▲章子怡是少數打入國際影壇的大陸女演員。（圖／翻攝自章子怡工作室微博）
▲章子怡是少數打入國際影壇的大陸女演員。（圖／翻攝自章子怡工作室微博）
▲章子怡演出古裝劇《上陽賦》。（圖 / 八大提供）
▲《上陽賦》是章子怡出道以來第一部接演的電視劇。（圖／八大提供）
童星出身的楊冪從電視劇《仙劍奇俠傳3》、《宮鎖心玉》演到《三生三世十里桃花》，奠定「流量女王地位」，平均一集可以拿到241萬元酬勞，拍一部戲就能賺進1.4億元。曾在她旗下的迪麗熱巴靠《烈火如歌》、《你是我的榮耀》累積身價，如今片酬也上看1億元，其他擁有2億元以下片酬的還有趙麗穎、井柏然、胡歌、楊洋、鹿晗及爆發逃稅風波前的范冰冰、嫖娼被抓前的李易峰。

▲楊冪穿「死亡芭比粉」洋裝出席代言活動。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）
▲楊冪一部電視劇片酬約1.4億元。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）
▲迪麗熱巴是大陸一線女星。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
▲迪麗熱巴是大陸一線女星。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
孫儷演出經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》時其實已經出道10年，當時只能普通女演員的薪水，作品爆紅後，她的片酬也漲價，後來的《那年花開月正圓》、《羋月傳》傳出一集賺351萬元，一部劇收入2.6億元，然而，高片酬讓片商望之卻步，2017年官方實施限酬令，無形打壓娛樂圈，孫儷便主動把片酬降至7千萬元，接演都會時裝劇《安家》。

▲當年28歲的孫儷從「甄嬛」少女時期演到老年。（圖／翻攝後宮甄嬛傳微博）
▲《後宮甄嬛傳》是孫儷演藝生涯轉捩點，當年28歲的她從少女演到老人。（圖／翻攝自後宮甄嬛傳微博）
▲羅晉（左）、孫儷兩人在劇裡爭鋒相對，戲外卻關係非常好。（圖／中天娛樂台提供）
▲孫儷（右）自降天價片酬演《安家》。（圖／中天娛樂台提供）

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