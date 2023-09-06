土耳其總統意外「宣戰」！口譯出現重大疏失 蒲亭聽了「霧煞煞」
在兩個國家之間的大小會談當中，口譯往往扮演協助雙方順利溝通的要角。不過土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）近來與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面時，會議上的口譯人員出包，將艾爾段的談話意思轉成為「俄國與土耳其之間的戰事」，讓蒲亭聽到一陣錯愕，在鏡頭前露出了困惑的表情。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，艾爾段於當地時間4日前往俄羅斯觀光勝地索契（Sochi）與蒲亭進行會談，雙方在會議上討論黑海穀物協議，試圖使協議起死回生。艾爾段曾經是促成黑海穀物協議的一大功臣，即使蒲亭片面推翻協議，他依舊想要透過減緩俄國疑慮的方式，來促使協議恢復。
不過就在峰會開始時，口譯疑似將艾爾段的發言翻譯錯誤，讓土耳其意外向俄羅斯「宣戰」。從社群平台X（前為推特）網友「Yasmina」所提供的影片來看，當時艾爾段正在與蒲亭交談，蒲亭則是戴著耳機聆聽，不料下方的字幕卻顯示出「俄羅斯與土耳其之間的戰爭…烏克蘭與俄羅斯之間的現況…是這次來訪的背景。」
就在畫面顯示出現戰爭時，蒲亭明顯聽到這個字詞而露出了疑惑表情，並抬頭看了艾爾段一會兒。報導指出，土耳其後續公布艾爾段的講稿，顯示其中並沒有宣戰言論。
有報導指出，Telegram頻道「克里米亞之風」（Crimean Wind）對此批評，負責艾爾段談話內容的口譯人員犯下了「重大疏失」。目前尚不清楚這名口譯人員是土耳其人還是俄羅斯人。