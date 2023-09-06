王力宏備戰演唱會！操肌回到10年前巔峰狀態 開唱當天「拒接客」
▲王力宏為了演唱會操肌，已經重回10年前巔峰狀態。（圖／寬魚提供）
記者吳雨婕／綜合報導
｜ 2023-09-06 16:48:09 2023-09-06 18:07:17
王力宏「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」將於本周六（9月9日），一連兩天在台北小巨蛋登場，正式進入彩排階段。王力宏相隔4年重返小巨蛋，他早已調整到最佳狀態，過去幾個月，每天游泳1.2公里、跑步5公里加上重訓，練出一身炸裂肌肉，王力宏目前體脂只有12%、體重72公斤，回到10年前的巔峰狀態。為了保護歌喉，王力宏在演唱會當天會進入「靜音模式」，用打字與工作人員對談，他自嘲：「抱歉，無法『接客』。」
昨天彩排練團，王力宏與樂隊搭配，他非常放心，對於重回台北小巨蛋，他說：「很期待把世界級的樂手介紹給台北的歌迷，希望給久違的歌迷難忘的、零距離的感動。」先前王力宏在社群PO名為「競技場的人」的影片，超猛肌肉讓人眼睛為之一亮，很有王者鬥士的氣勢。英文片名「The Man In Arena」正好呼應台北小巨蛋的英文名稱「Taipei Arena」。其實王力宏過去一直有健身習慣，只是為了演唱會再加強份量，王力宏說：「每天堅持進步1-2%，終於追回了2013年的狀態。」 王力宏第5度登上台北小巨蛋，為了保護嗓子、保持最佳狀態，過去在演唱會當天都會進入「靜音」模式，在後台與工作人員進行筆談，現在科技進步了，他笑說筆談變成用手機打字再播出聲音，溝通無礙也更快，演唱會有許多好友到場探班，他只能先說抱歉，無法「接客」，等演出結束，才能和前來探班的友人碰面「說話」。 ▲▼王力宏重回10年前巔峰狀態。（圖／寬魚提供）
此外，這次演唱會樂手大有來頭，特別請到「吉他之神」James Wilson領軍，組成國際神級樂手的「天團」與王力宏飆技。James Wilson自從2006年的《蓋世英雄 世界巡迴演唱會》開始，一直與王力宏合作無間，王力宏曾讚嘆「James從來不曾彈錯一個音符、一個和弦」。貝斯手Kesavan K Subramaniam是馬來西亞赫赫有名的音樂人，他本身也是歌手與創作人，曾經以歌手身分得過最佳新人獎，與王力宏合作十多年。