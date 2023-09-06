陳其邁越洋致電饒慶鈴 高市出動40車100人協助台東救災
海葵颱風在9月3日從台東成功鎮及東河鄉間登陸，強風暴雨肆虐台東地區，路樹倒塌、土石流災況頻傳，對台東縣造成衝擊，災後復原需要大量人力、機具，陪同總統蔡英文至非洲友邦的高雄市長陳其邁，今（6）日特致電台東縣長饒慶鈴，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援。
記者鄭婷襄／高雄報導
台東為高雄鄰近縣市，基於縣市合作互助精神，正在出訪的高雄市長陳其邁於台灣時間今日稍早致電台東縣長饒慶鈴，表達關懷以及全力支援台東所需各項資源立場，盼協助台東早日恢復日常生活，饒慶鈴縣長對陳其邁在國外出訪仍費心支援，亦表示謝意。
陳其邁隨即指派市府副秘書長王啟川、環保局局長張瑞琿擔任窗口對接，並由環保局長張瑞琿率隊前往台東。高雄市環保局及工務局今下午3點即在副市長羅達生整隊下於市府集合出發，此次調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。
羅達生說，高雄市今日接獲訊息，此次台東災後支援復原，為了能在最短時間內協助完成緊急性搶救任務，在有限機具、人力下，隨即以最快速度盡力調度可動員資源，提供較台東原先所開需求更多的協助，在下午3點完成整備集結，盡力投入台東縣救災支援，希望能協助台東儘早恢復原貌。