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世界首創！全本土乳源製純生鮮奶油　「這4家」已拿來做麵包蛋糕

▲由高雄在地峻鼎食品所創辦的乳製品品牌「19號」，繼去年100％全台灣乳源發酵奶油、軟質鮮奶油乳酪宣告上市之後，今年推出全台第一支媲美日本品質的 「19號純生鮮奶油」、全新技術「19號時牧’S起司粉」等新品。（圖／峻鼎食品提供）
▲由高雄在地峻鼎食品所創辦的乳製品品牌「19號」，繼去年100％全台灣乳源發酵奶油、軟質鮮奶油乳酪宣告上市之後，今年推出全台第一支媲美日本品質的 「19號純生鮮奶油」、全新技術「19號時牧’S起司粉」等新品。（圖／峻鼎食品提供）

記者葉盛耀/綜合報導

由高雄在地峻鼎食品所創辦的乳製品品牌「19號」，致力於將台灣在地乳源以歐洲乳製品的傳統工藝，讓牛乳得以「零剩餘」且「全利用」轉化為經濟價值更高的乳製品，繼去年100％全台灣乳源發酵奶油、軟質鮮奶油乳酪之後，今年推出全台第一支媲美日本品質的 「19號純生鮮奶油」、全新技術「19號時牧’S起司粉」等，且全台4家已有知名烘焙店鋪，吃得到這款純生鮮奶油製成的產品。另外，知名的勺日咖啡廳，9月中將進駐全新開幕的新光三越忠孝店，並將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」。

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「19號」的品牌共同創辦人林依寰說：「我們投入乳製品初衷，是為了平衡冬季剩乳的問題，同時解決包含奶油在內的台灣乳製品總是仰賴進口這個問題，若可使用大量在地乳源生產，將可以減少碳排放，有助於環境友善和永續。」 

天然發酵奶油約略的製作過程是，先將生乳分離成鮮奶油和脫脂牛乳，緊接著將鮮奶油殺菌後投入乳酸菌，經過低溫20小時以上的發酵，再進行攪打、擠壓、成型與包裝。而「19號無鹽發酵奶油」台灣乳源系列除了援引歐洲發酵奶油的傳統工藝，同時嚴選高雄橋頭等地農場24小時內產出的生乳製作，並以獨家配方混合三種以上乳酸菌低溫長時間，醞釀出口感清爽、風味細緻，品質不輸歐日。

▲19號軟質鮮奶油乳酪特點是不用退冰即可以直接用於烘焙。（圖／峻鼎食品提供）
▲19號軟質鮮奶油乳酪特點是不用退冰即可以直接用於烘焙。（圖／峻鼎食品提供）
但平均100公斤的生乳，僅能製作5公斤的發酵奶油，為了達到台灣生乳可以「全利用」、「零剩餘」，「19號」將剩餘的95公斤的液態奶，用以製作軟質鮮奶油乳酪、白脫牛乳，而今年還開發出「19號時牧’S起司粉」，並且推出「19號純生鮮奶油」。

「19號純生鮮奶油」強調無添加物、香料、增稠劑、膠體、乳化劑等，僅以生乳濃縮成乳脂肪含量36％的鮮奶油，為了保持純正的乳香，並以仿效日本知名乳品廠的「愛情製法」，以接近巴氏德滅菌法的溫度，短時間殺菌，達到濃縮鮮奶油質地和風味，有清晰的奶香卻不膩。由於講求無添加，保存僅有21天。

▲19號純生鮮奶油強調台灣乳源，完全無添加，長時間殺菌，奶香香醇不膩，保存期限約莫21天。（圖／峻鼎食品提供）
▲19號純生鮮奶油強調台灣乳源，完全無添加，長時間殺菌，奶香香醇不膩，保存期限約莫21天。（圖／峻鼎食品提供）
「19號」將生乳朝向「零剩餘」、「全利用」且無添加方向所獨家設計的「19號純生鮮奶油」與「19號時牧’S起司粉」，目前在全台家樂福可購得，而全台也已有四家烘焙坊將使用「19號」系列產品製成麵包、蛋糕與餅乾。「Miss V Bakery」以肉桂卷及各式主題鐵盒餅乾在甜點迷心中留下深刻的印象，此次使用19號100％全台灣乳源發酵奶油和優格起司粉設計鐵盒餅乾，一盒中共有3種口味，包含了招牌肉桂卷餅乾、19號優格起司餅乾和原味紅茶餅乾。

▲「Miss V Bakery」此次使用19號100％全台灣乳源發酵奶油和優格起司粉設計鐵盒餅乾。（圖／峻鼎食品提供）
▲「Miss V Bakery」此次使用19號100％全台灣乳源發酵奶油和優格起司粉設計鐵盒餅乾。（圖／峻鼎食品提供）
「Sweet Percent 百分之甜」是美女主播李思瑾Mayer斜槓創立的甜點品牌，也是全台第一間將產品標示上糖度的手作甜點店。「19號乳牛奶凍波士頓派」糖分9%，柔軟濕潤的蛋糕夾層裡有國產鮮奶油，還夾入滑嫩牛奶凍，上層有調色鮮奶油做出仿乳牛花紋的斑點，外型相當可愛。另還有水果乳酪蛋糕，以及以台灣19號無水奶油做成的紅土蛋黃酥、鳳梨蛋黃酥、月兒酥等。

▲「19號乳牛奶凍波士頓派」糖分9%，柔軟濕潤的蛋糕夾層裡有國產鮮奶油，還夾入滑嫩牛奶凍，外型相當可愛。（圖／峻鼎食品提供）
▲「19號乳牛奶凍波士頓派」糖分9%，柔軟濕潤的蛋糕夾層裡有國產鮮奶油，還夾入滑嫩牛奶凍，外型相當可愛。（圖／峻鼎食品提供）
「台中鹿雲一人工作室」則由食品科技系出身的主廚雲名立創立，曾經於連鎖蛋糕店、高檔法餐甜點部門、飯店點心房歷練，工作室營業至今約莫4年。目前有不定期推出的鹿雲捲，內餡以19號純生鮮奶油加糖調味後打發，再以蛋糕體包捲，富蛋香質地綿軟，而奶油餡有天然奶香。更有奶油餅乾，以19號發酵奶油製作、入口酥香化口的餅乾，包夾柑橘乳酪夾心或是抹茶紅豆夾心，餡香滑順，口感媲美日本品牌。

▲奶油餅乾以19號發酵奶油製作、入口酥香化口的餅乾，包夾柑橘乳酪夾心或是抹茶紅豆夾心。（圖／峻鼎食品提供）
▲奶油餅乾以19號發酵奶油製作、入口酥香化口的餅乾，包夾柑橘乳酪夾心或是抹茶紅豆夾心。（圖／峻鼎食品提供）
台中「柳川や手作烘培」是菠蘿麵包名店，今年產品中加入19號純生鮮奶油增加麵包的奶香和柔軟度，比如招牌的星野菠蘿，以麵包體和菠蘿皮1:1的比例搭配，讓酥脆感更加明顯，而19號發酵奶油和純生鮮奶油清香卻不濃豔。而國王蛋撻、國王捲心酥已都適用上19號純生鮮奶油製作而成。

▲招牌的星野菠蘿以麵包體和菠蘿皮1:1的比例搭配，讓酥脆感更加明顯，而19號發酵奶油和純生鮮奶油清香卻不濃豔。（圖／峻鼎食品提供）
▲招牌的星野菠蘿以麵包體和菠蘿皮1:1的比例搭配，讓酥脆感更加明顯，而19號發酵奶油和純生鮮奶油清香卻不濃豔。（圖／峻鼎食品提供）
美味的甜點還包含「勺日咖啡廳」，勺日預計9月中將進駐全新開幕的新光三越忠孝店，並打造首間甜點咖啡店型「勺日新光Let’s Go店」，門市也將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」，由勺日旅法甜點師親自研發，使用極低乳糖牛奶的奶油製作，共288層酥皮搭配多款卡士達、新鮮水果及零食，挑戰成為台北最療癒甜點。
 

▲「勺日新光Let’s Go店」門市將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲「勺日新光Let’s Go店」門市將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」。（圖／勺日咖啡廳提供）

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