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不是因為腳麻！日曬雨淋2天沒飛走　太陽鸚鵡掛勾卡電線險沒命

▲太陽鸚鵡腳上有鈴噹、鐵鍊還有長哨子，可能因此卡在電線桿動彈不得。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
▲太陽鸚鵡腳上有鈴噹、鐵鍊還有長哨子，可能因此卡在電線桿動彈不得。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）

記者顏幸如／台中報導

台中市大里區立新街一條電線上，有隻鳥站了兩天都不飛走，民眾發現通報市議員江和樹，才發現這隻鸚鵡疑似從籠中逃出後，身上的掛勾卡在電線上、動彈不得。經通報台電人員順利救下，瘦弱的鸚鵡目前由志工照料，已逐漸恢復活力。

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▲江和樹將鸚鵡帶回服務處交回志工照料，經過一天一夜，體能已大致已恢復。（圖／江和樹提供，2023.09.06）
▲江和樹將鸚鵡帶回服務處交回志工照料，經過一天一夜，體能已大致已恢復。（圖／江和樹提供，2023.09.06）
▲一隻鸚鵡在大里立新街電線上站了兩天都不飛走。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
▲一隻鸚鵡在大里立新街電線上站了兩天都不飛走。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
這隻倒楣的鸚鵡，被民眾發現站在電線桿上不停鳴叫，這幾天時雨時晴，鸚鵡卻連續停留2天都不走，眾人覺得奇怪，仔細觀察發現牠似乎被什麼東西纏住，於是通報市議員江和樹和立德里長江慶賢，江和樹父子倆考量接近電線桿必須戴防電手套，因此通知台電處理。

當台電人員搭乘的工程車升空筒接近，鳥兒一度振翅想逃，卻只能飛到旁邊50公分的斜屋頂，當牠被台電人員抓住時，還不斷驚聲尖叫，地面上的人們卻高興的拍手大喊「水啦！抓到啦」！看直播的網友也紛紛留言，感謝台電挽救一條生命。

▲當台電人員搭乘的工程車升空筒接近，鳥兒一度振翅飛到旁邊的斜屋頂。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
▲當台電人員搭乘的工程車升空筒接近，鳥兒一度振翅飛到旁邊的斜屋頂。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
台電人員將鸚鵡交給江和樹，江和樹發現這隻太陽鸚鵡腳上有鈴噹、鐵鍊、掛勾還有長哨子，估計應是披掛的東西太多，才被纏住失去自由。不安份的鸚鵡一度想咬江和樹，可能多日不吃不喝沒有力氣，很快就放棄反抗。江和樹將牠帶回服務處交回志工照料，經過一天一夜，體能已大致已恢復。

▲江和樹吹起長哨子，研判這隻太陽鸚鵡應該逃家不久。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）
▲江和樹吹起長哨子，研判這隻太陽鸚鵡應該逃家不久。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.09.06）

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