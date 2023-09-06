不是因為腳麻！日曬雨淋2天沒飛走 太陽鸚鵡掛勾卡電線險沒命
台中市大里區立新街一條電線上，有隻鳥站了兩天都不飛走，民眾發現通報市議員江和樹，才發現這隻鸚鵡疑似從籠中逃出後，身上的掛勾卡在電線上、動彈不得。經通報台電人員順利救下，瘦弱的鸚鵡目前由志工照料，已逐漸恢復活力。
記者顏幸如／台中報導
這隻倒楣的鸚鵡，被民眾發現站在電線桿上不停鳴叫，這幾天時雨時晴，鸚鵡卻連續停留2天都不走，眾人覺得奇怪，仔細觀察發現牠似乎被什麼東西纏住，於是通報市議員江和樹和立德里長江慶賢，江和樹父子倆考量接近電線桿必須戴防電手套，因此通知台電處理。
當台電人員搭乘的工程車升空筒接近，鳥兒一度振翅想逃，卻只能飛到旁邊50公分的斜屋頂，當牠被台電人員抓住時，還不斷驚聲尖叫，地面上的人們卻高興的拍手大喊「水啦！抓到啦」！看直播的網友也紛紛留言，感謝台電挽救一條生命。
台電人員將鸚鵡交給江和樹，江和樹發現這隻太陽鸚鵡腳上有鈴噹、鐵鍊、掛勾還有長哨子，估計應是披掛的東西太多，才被纏住失去自由。不安份的鸚鵡一度想咬江和樹，可能多日不吃不喝沒有力氣，很快就放棄反抗。江和樹將牠帶回服務處交回志工照料，經過一天一夜，體能已大致已恢復。