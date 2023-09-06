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韓國校園有多黑暗？遭霸凌12年受害者現身控訴　反而挨告侵害名譽

▲韓國今年曾發生一起誇張校園霸凌案例，加害者反過來要求遭到霸凌12年的受害者道歉，囂張行徑十分惡劣。圖為受害者同學在YouTube上曝光的加害者照片。（圖／翻攝自YouTube）
▲韓國今年曾發生一起誇張校園霸凌案例，加害者反過來要求遭到霸凌12年的受害者道歉，囂張行徑十分惡劣。圖為受害者同學在YouTube上曝光的加害者照片。（圖／翻攝自YouTube）

記者倪浩軒/綜合報導

首爾一位年輕女教師在教室輕生，光州一位女教師在教室遭高二男學生痛毆5分鐘昏迷送醫，韓國教職人員於9月4日技術性罷工走上街頭，韓國校園的暴力與霸凌問題也再次引起外界關注。許多熱門韓劇曾探討這方面的問題，無論是最近正夯的《Moving 異能》、或是之前的《黑暗榮耀》，都有出現校園霸凌的相關情節。而韓國今年也有發生一起誇張案例，加害者進行長達12年的校園暴力與霸凌，竟還反過來要求受害者道歉，囂張行徑十分惡劣。

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今年27歲的髮型設計師表藝琳（音譯），今年初在個人的社群網路透露自己學生時期遭受校園霸凌，時間長達12年，導致她身心都嚴重受創。表藝琳後來也接受MBC電視台《實話探查隊》採訪，節目中侃侃而談自己在學校經常遭到沒來由地掌摑，頭被摁進馬桶裡、拖鞋遭人放圖釘，老師知情後也無法解決，反而指責表藝琳被霸凌一定是因為哪裡做錯了，或是不合群。

表藝琳長大後與加害者聯繫，結果對方卻痛批表藝琳是「跟蹤狂」，還嘲諷她說「以為自己是表慧喬嗎？」諷刺表藝琳自以為是《黑暗榮耀》的女主角宋慧喬。

▲《黑暗榮耀》宋慧喬。（圖／宋慧喬IG）
▲加害者嘲諷受害者自以為是《黑暗榮耀》的女主角宋慧喬。（圖／宋慧喬IG）
節目播出後，有表藝琳當年的同班同學看不下去，在YouTube上公布了4位長年霸凌表藝琳的加害者真實個資，包括姓名、長相與工作地點全都揭露，引發軒然大波，其中一位加害者工作的美容室，為此解雇了加害者，並稱要向加害者追求品牌形象損傷的責任。

對於個資被曝光後遭到公審，加害者們再度把矛頭指向表藝琳，委託律師發出律師函，要求表藝琳刪除影片，公開道歉。表藝琳則無奈表示，自己在社群網路與節目中都未揭露加害者們的真實身份，事態後續發展非她所能控制，「為何要我向她們道歉？」表藝琳不堪精神壓力，甚至於今年4月下旬因而自殘，幸好送醫後沒有大礙。

表藝琳事件引發韓國社會高度關注，在當時掀起一波「校園暴力Metoo」活動，表藝琳呼籲韓國應廢除校園暴力的訴訟時效，並改革刑事誹謗法，因為許多加害者往往憑藉誹謗法反過來提告受害者。

另外，表藝琳事件也讓許多韓國民眾對老師的處理不滿，在各類霸凌事件中，老師似乎經常未能扮演好第一線守護者的角色，但從近期女教師輕生與遭學生痛毆的事件來看，韓國的校園暴力與霸凌已成結構性問題與集體創傷，連教師都有可能是受害者。

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