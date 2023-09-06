韓國校園有多黑暗？遭霸凌12年受害者現身控訴　反而挨告侵害名譽

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表藝琳長大後與加害者聯繫，結果對方卻痛批表藝琳是「跟蹤狂」，還嘲諷她說「以為自己是表慧喬嗎？」諷刺表藝琳自以為是《黑暗榮耀》的女主角宋慧喬。
節目播出後，有表藝琳當年的同班同學看不下去，在YouTube上公布了4位長年霸凌表藝琳的加害者真實個資，包括姓名、長相與工作地點全都揭露，引發軒然大波，其中一位加害者工作的美容室，為此解雇了加害者，並稱要向加害者追求品牌形象損傷的責任。
對於個資被曝光後遭到公審，加害者們再度把矛頭指向表藝琳，委託律師發出律師函，要求表藝琳刪除影片，公開道歉。表藝琳則無奈表示，自己在社群網路與節目中都未揭露加害者們的真實身份，事態後續發展非她所能控制，「為何要我向她們道歉？」表藝琳不堪精神壓力，甚至於今年4月下旬因而自殘，幸好送醫後沒有大礙。
表藝琳事件引發韓國社會高度關注，在當時掀起一波「校園暴力Metoo」活動，表藝琳呼籲韓國應廢除校園暴力的訴訟時效，並改革刑事誹謗法，因為許多加害者往往憑藉誹謗法反過來提告受害者。
另外，表藝琳事件也讓許多韓國民眾對老師的處理不滿，在各類霸凌事件中，老師似乎經常未能扮演好第一線守護者的角色，但從近期女教師輕生與遭學生痛毆的事件來看，韓國的校園暴力與霸凌已成結構性問題與集體創傷，連教師都有可能是受害者。
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