年薪10億NBA球星小波特今抵台 明日將指導基隆國高中籃球隊
年薪10億、今年NBA賽季奪冠的丹佛金塊隊球星小波特(Michael Porter Jr.)今（6）日抵台，吸引大量粉絲追逐與熱烈討論，基隆市政府教育處也公布小波特明日將到安樂高中出席「基隆明日之星國際籃球訓練營」，現身指導基隆市國高中籃球隊學生，進行技術上的訓練及交流。
記者吳嘉億／綜合報導
美國NBA職業籃球隊「丹佛金塊」，實力戰將小波特今年僅25歲，就幫助球隊闖進NBA總冠軍賽，並拿下隊史首冠，是該隊最大的功臣之一。小波特在高中就已是知名全美籃球明星，不但幫助學校拿下全州冠軍，還打出29戰的全勝戰績，美國知名體育節目更直接評為「全州最佳新人之一」，雖然大學歷經背部傷勢困擾，導致中間籃球路稍不順遂，但憑藉著堅強的實力與努力，最後脫胎換骨，站穩在籃球界上，成為一段振奮人心追求夢想的故事。
基隆市政府教育處表示，每年度辦理籃球社區聯誼賽、3對3籃球鬥牛賽等，廣受學生好評，許多籃球好手也都為基隆出身，這次邀請到實力派球星小波特與高中同學們互動，不僅可以激勵同學勇敢追逐夢想，也能進行籃球交流指導，訓練同學球技。
基隆市政府教育處提到，小波特本人也非常期待基隆的海鮮特產與美食，並且也將欣賞和平島特殊地質景觀、沙灘泳池，相信透過運動的國際交流，可以激發學生們對籃球的熱情，並透過專業指導更上一層樓，讓基隆籃球運動可更為茁壯，也連帶接待國外友人欣賞基隆在地特色觀光，做好城市觀光宣傳。