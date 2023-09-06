中市花卉市場推花好月圓組合盆栽 秋節送禮自用兩相宜

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中市花卉批發市場推出的秋節禮品，是運用花卉、綠色觀葉植物搭配飾品組合，有新意又應景，例如芙蘿菈花店推出兔子造型的多肉植物禮盒，美麗又療癒，有消費者被驚艷到，大讚「這也太漂亮！太可愛了吧！」花市主席林坤田說 ：中秋送禮首選「花好月圓組合盆栽」，是由討喜的蝴蝶蘭、可愛的多肉植物、葉形葉色美麗的觀葉植物所組成的盆栽，象徵花好，月更圓!絕對是送給親朋好友、公司行號中秋送禮的首選，除祝賀佳節快樂，更祝福公司生意長紅。
林坤田表示，月餅吃了就沒了，盆栽植物可以養很外，且照護方式很容易， 每週澆水一次，多肉植物二週以上再給水，保持環境通風、日照需求不高、定期讓多肉行光合作用，若是放在太陽都照得到的地方就更棒了），這樣他們就會養得綠意盎然，美化綠化環境！
市府農業局專員黃育珍表示，中秋節烤肉聚餐外，也歡迎到花卉批發市場逛逛，感受花藝之美。這個中秋節，想要選購不一樣的秋節禮物嗎，台中市花卉批發市場的「花好月圓組合盆栽」是另一種選擇，且提供全台專車配送服務，論是台中、台北、新竹、台南或高雄，運務員都會將每一份禮物安全完整地送到！ TEL：04－238280581、手機：0930-989292 台中市花卉批發市場官網：http://www.tfmc.com.t