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中市花卉市場推花好月圓組合盆栽 秋節送禮自用兩相宜

搶攻秋節商機，中市花卉批發市場首推花好月圓組合盆栽，是中秋送禮另一種選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.6)
搶攻秋節商機，中市花卉批發市場首推花好月圓組合盆栽，是中秋送禮另一種選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.6)

記者金武鳯/台中報導

中秋節一定要送月餅，吃蛋黃酥嗎？台中市花卉批發市場搶攻秋節送禮商機，首度結合十家零批場店家推出「花好月圓組合盆栽」禮品，由各店家提供花團錦簇盆花組合，可愛多肉植物盆栽，消費者也能依喜好客制化組合，賞心悅目又應景，是秋節送禮另一種選擇，推出以來，市場反應熱絡。

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中秋節送什麼禮物才能「送者開心，受者實惠」？台中市花卉批發市場有創意，結合店家推出「花好月園」花卉禮品，搶攻秋節送禮市場。花市主席林坤田表示，花卉批發市場共有31家零批場店家，今年首次試辦，獲得名人花坊、石素銀花坊、花露花卉及芙蘿菈等十家響應，他們自行設計的組合盆栽，漂亮又應景，相當討喜。這是花卉批發市場首次在中秋節搶市試水溫，希望能為店家拓展更多通路，拼經濟。

▲中市花卉批發市場結合十家零批場店家，首推花好月圓組合盆栽 搶秋節商機，圖為多肉植物組合盆栽，很療癒。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.6)
▲中市花卉批發市場結合十家零批場店家，首推花好月圓組合盆栽 搶秋節商機，圖為多肉植物組合盆栽，很療癒。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.6)
中市花卉批發市場推出的秋節禮品，是運用花卉、綠色觀葉植物搭配飾品組合，有新意又應景，例如芙蘿菈花店推出兔子造型的多肉植物禮盒，美麗又療癒，有消費者被驚艷到，大讚「這也太漂亮！太可愛了吧！」花市主席林坤田說 ：中秋送禮首選「花好月圓組合盆栽」，是由討喜的蝴蝶蘭、可愛的多肉植物、葉形葉色美麗的觀葉植物所組成的盆栽，象徵花好，月更圓!絕對是送給親朋好友、公司行號中秋送禮的首選，除祝賀佳節快樂，更祝福公司生意長紅。

林坤田表示，月餅吃了就沒了，盆栽植物可以養很外，且照護方式很容易， 每週澆水一次，多肉植物二週以上再給水，保持環境通風、日照需求不高、定期讓多肉行光合作用，若是放在太陽都照得到的地方就更棒了），這樣他們就會養得綠意盎然，美化綠化環境！

市府農業局專員黃育珍表示，中秋節烤肉聚餐外，也歡迎到花卉批發市場逛逛，感受花藝之美。這個中秋節，想要選購不一樣的秋節禮物嗎，台中市花卉批發市場的「花好月圓組合盆栽」是另一種選擇，且提供全台專車配送服務，論是台中、台北、新竹、台南或高雄，運務員都會將每一份禮物安全完整地送到！ TEL：04－238280581、手機：0930-989292 台中市花卉批發市場官網：http://www.tfmc.com.t





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