半導體展25位國際大師開講　會展聚焦下一個AI關鍵字「矽光子」

我是廣告 請繼續往下閱讀
SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha於開幕致詞時表示，台灣半導體產業的戰略定位及靈活的適應力優勢，正扮演全球產業創新及韌性的樞紐，今年展覽規模再創新高就是最好的例證。台灣在全世界科技發展中的關鍵角色，有助於促進國家、區域間更頻繁的互動，進而引領各國產業升級。
SEMICON Taiwan此次共舉辦20多場論壇及座談會，其中，累計產值直逼新台幣40兆元，兆、億級講者齊聚，包括台積電（TSMC）、日月光（ASE）、鴻海（Foxconn）、超微半導體（AMD）、電裝（Denso）、英飛凌（Infineon）、三星集團（Samsung）、索尼半導體（Sony Semiconductor）等25位產業領袖輪番擔任主題講者分享前瞻趨勢洞察，為參展者帶來最具含金量的第一手產業經驗與市場剖析。
而今年度詢問度最高的熱門場次之一「大師論壇」，邀請到多位半導體領導企業高層，共同以半導體驅動創新為主題，分別從產業上中下游角度出發，聚焦探討未來黃金20年成長機會。如日月光半導體執行長吳田玉演講主題為「The Changing Semiconductor Landscape」，點出半導體產業現況及未來展望；面對AI帶來的破壞式創新。台積電董事長劉德音則以「Semiconductor Technology in the Era of Artificial Intelligence」為題，解析半導體和AI將如何驅動產業演進。
默克集團（Merck Electronics）技術長John Langan講題為「Rethinking Sustainability: The Material Edge」，透析運用AI及數據提升半導體永續績效。科林研發（Lam Research）總裁暨執行長Tim Archer分享「Beyond boundaries: Virtual solutions for the next era of semiconductors」，為半導體製造帶來更快速、更智慧的解決方案。
根據顧問公司BCG統計，量子科技市場規模將在未來十年成長至4,500至8,500億美元市場規模。台灣半導體產業在全球發展量子科技強大運算能力的過程中勢必不能缺席。展覽首日舉辦的「量子台灣論壇」，邀請台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）、富士通（Fujitsu Limited）、IBM、鴻海集團、IonQ、Quantum Energy Initiative、是德科技（Keysight Technologies）等多位講者，探討量子科技和量子電腦發展的現況，著墨量子運算技術未來前景，並探索量子和受量子啟發的電腦與半導體行業的潛在合作。
另外，近年來探討半導體產業眾多關鍵技術中，矽光子備受矚目，因其具備高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離，具備較高的成本效益，可應用於生醫感測、高速傳輸、通訊及電信、量子運算、機器學習、光學雷達等領域。根據調查，全球矽光子市場規模將從2022年的126億美元，成長至2030年的786億美元，年均複合成長率（CAGR）為25.7%。
昨（5）日首度舉辦矽光子國際論壇，協助國內外業者布局矽光子技術，以迎接後摩爾定律時代的成長機會。日月光執行長吳田玉表示，隨著AI應用越來越多元，加上資料中心高速運算及傳輸需求不斷攀升，矽光子科技將成為下一波關鍵趨力。目前矽光子科技正不斷突破門檻，朝大幅節省能耗演進，對環境更加友善、兼顧永續發展；而頻寬密度亦持續提高，有助加快傳輸速度。預期矽光子科技將顛覆人類對於科技的想像，並帶來更多生活上的幫助。
吳田玉指出，矽光子科技要能夠突破既有技術門檻，高度仰賴半導體供應鏈的協同合作，而台灣半導體供應鏈完善，從晶片設計、晶圓代工、封裝測試等上下游的緊密合作，成為我們選擇在台灣舉辦矽光子論壇最主要的原因。
SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸於矽光子國際論壇致詞時表示，為了把握矽光子科技帶來的更多產業機會同時克服挑戰，供應鏈必須共同合作以驅動相關技術演進，SEMI特別在台灣成立矽光晶片發展聯盟，積極推動產業共同合作，預期台灣半導體產業在矽光子科技發展上將扮演關鍵角色引領全球。