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內幕／鍾小平爭議不斷！國民黨找無奇兵　最終仍以民調為提名標準

▲國民黨提名鍾小平參選中正萬華區立委。（圖／國民黨提供）
▲國民黨提名鍾小平參選中正萬華區立委。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

國民黨中正萬華區立委提名懸宕已久，今（6）日終於塵埃落定，最終仍決定提名台北市議員鍾小平對戰民進黨吳沛憶、無黨籍于美人。鍾小平曾退出國民黨又重新加入，更與台北市黨部主委黃呂錦茹過節，也與在地同黨議員不合，地方爭議不斷，惟據了解，國民黨在該區始終無法找到奇兵出戰，因此近期又再做了一次民調，結果仍由鍾小平勝出，黨主席朱立倫最後下定決心，以民調為依據，提名鍾小平，但此舉也引起台北市黨部主委黃呂錦茹不滿。

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國民黨中正萬華選區今年6月曾舉辦一次黨內初選，但到了預計公布的時間卻遲遲未公布，黃呂錦茹解釋稱，因兩份民調差距過大，當時鍾小平自行揭露民調勝出，黃呂錦茹更揚言不得私自公布民調，要黨紀處分鍾小平；之後該區的提名就一直延宕至今，過程中，黃呂錦茹苦尋求前高雄市長韓國瑜女兒韓冰出戰，但最後遭拒，黃呂也心寒將該區提名交由黨中央決定。

據了解，國民黨苦尋奇兵未果，後來黨部再做了一次民調，由鍾小平與同黨議員應曉薇、郭昭巖競爭，最終還是由鍾小平勝出，因此朱立倫才決定還是以民調為依據，提名鍾小平，早在一、兩週前就與鍾小平談過，提到將會提名鍾。

黨內人士強調，最後提名仍以第一份民調為準，第二份民調僅是參考，如果第一份民調不算數，日後國民黨的黨內初選將無法服眾。

不過，國民黨雖完成一席立委提名，但地方分裂危機才正要開始。鍾小平向來與其他同黨議員不合，應曉薇也嗆聲要報備參選，郭昭巖也不服，黃呂錦茹更可能不願輔選，讓這一席原本國民黨有機會贏回的選區，增添不少變數。

2017年黃呂錦茹與鍾小平競爭台北市黨部主委，選情激烈，甚至演變到雙方互相提告，2019年前鍾小平同樣也爭取立委提名，但最終由前立委林郁方初選勝出，鍾小平甚至提告國民黨要求返還保證金，更退黨以無黨籍參選，更稱會勸進柯文哲參選總統，黨內爭議不斷，但到了2022年朱立倫擔任黨主席時，鍾小平又藉由同舟計畫再回到國民黨。

據了解，立委中正萬華區本是藍大於綠的基本盤，至於無黨籍的于美人雖然藍、綠票都會拉到，但拉到藍營的票仍比較多，鍾小平接下來會持續猛攻于美人「白皮綠骨」，讓大家回想起于美人過去支持民進黨的形象，讓藍營的票回流。

面對地方分裂的危機，鍾小平也承諾，會一一拜訪黃呂錦茹、應曉薇、郭昭巖，尋求支持與合作，至於與黃呂錦茹的過往恩怨，據了解，鍾小平私下也表示，願以最大誠意化解。

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