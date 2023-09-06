內幕／鍾小平爭議不斷！國民黨找無奇兵　最終仍以民調為提名標準

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據了解，國民黨苦尋奇兵未果，後來黨部再做了一次民調，由鍾小平與同黨議員應曉薇、郭昭巖競爭，最終還是由鍾小平勝出，因此朱立倫才決定還是以民調為依據，提名鍾小平，早在一、兩週前就與鍾小平談過，提到將會提名鍾。
黨內人士強調，最後提名仍以第一份民調為準，第二份民調僅是參考，如果第一份民調不算數，日後國民黨的黨內初選將無法服眾。
不過，國民黨雖完成一席立委提名，但地方分裂危機才正要開始。鍾小平向來與其他同黨議員不合，應曉薇也嗆聲要報備參選，郭昭巖也不服，黃呂錦茹更可能不願輔選，讓這一席原本國民黨有機會贏回的選區，增添不少變數。
2017年黃呂錦茹與鍾小平競爭台北市黨部主委，選情激烈，甚至演變到雙方互相提告，2019年前鍾小平同樣也爭取立委提名，但最終由前立委林郁方初選勝出，鍾小平甚至提告國民黨要求返還保證金，更退黨以無黨籍參選，更稱會勸進柯文哲參選總統，黨內爭議不斷，但到了2022年朱立倫擔任黨主席時，鍾小平又藉由同舟計畫再回到國民黨。
據了解，立委中正萬華區本是藍大於綠的基本盤，至於無黨籍的于美人雖然藍、綠票都會拉到，但拉到藍營的票仍比較多，鍾小平接下來會持續猛攻于美人「白皮綠骨」，讓大家回想起于美人過去支持民進黨的形象，讓藍營的票回流。
面對地方分裂的危機，鍾小平也承諾，會一一拜訪黃呂錦茹、應曉薇、郭昭巖，尋求支持與合作，至於與黃呂錦茹的過往恩怨，據了解，鍾小平私下也表示，願以最大誠意化解。