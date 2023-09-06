進口雞蛋標案爭議 農業部長陳吉仲對徐巧芯、邱毅提民刑事告訴
高雄岡山資本額50萬元的「超思」公司近日遭爆，領政府上億元補助，從巴西進口9千萬顆雞蛋，農業部被質疑圖利。農業部長陳吉仲今（6）日上午主動公布畜產會和超思的合約資料，強調沒有圖利業者，下午再委由2名律師前往台北地院，對國民黨台北市議員徐巧芯以及前立委邱毅提起民、刑事告訴。
記者潘千詩／台北報導
徐巧芯發文指稱，約8.4萬公斤的蛋被抽檢出氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺，具骨髓毒性，不符《食品安全衛生管理法》，怒轟「謀財害命」；邱毅指稱，陳吉仲與超思負責人秦語喬的老公是好友。相關言論，讓陳吉仲決定提告。
律師熊依翎受農業部委任，對徐巧芯提起民事訴訟。她說，針對徐巧芯9月3日在臉書粉專張貼的言論，提及政府謀財害命的惡質行為，混淆用藥造成民眾的疑慮，侵害農業部的名譽，提起回復名譽訴訟，希望透過法院公開審理，讓媒體及民眾了解，農業部在解決年初國內缺蛋的問題，皆依法且公開辦理進口雞蛋委託事宜，也透過嚴格檢疫規範、食安查驗機制，確保民眾食的安全，沒有徐巧芯所稱政府有「謀財害命」一事，請求在判決確定後，登報刊登法院判決內容。
另名律師林安冬則受陳吉仲委任，對邱毅提起刑事自訴《加重誹謗》告訴。林說，邱毅9月3日的臉書貼文、9月5日YouTube的影片，指控陳吉仲把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財等言論，都是不實言論，陳吉仲身為農業部長，農業部已建置雞蛋進口食安查驗機制，邱毅的言論已造成國人恐慌和擔憂，侵害陳吉仲名譽，透過法院公開審理，以正視聽。