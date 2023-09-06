第6類低收入長者「有望免繳826元」　衛福部擬推健保全額補助新制

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針對「65歲以上長者健保全額補助」實行的可能性，薛瑞元表示，目前健保65歲以上投保對象佔17%以上，未來老年人口逐年增加，預計2026年就會增加為21%，目前老人健保費算起來就有400億，費用還會逐年增加，若採取前述全額補助政策、全由中央負擔，將會排擠其他社會福利的費用預算。
薛瑞元舉例，被排擠的費用可能包括少子化托育補助、關心兒童醫療的費用，以及新癌症治療策略引入、新藥費用等，目前中央部分已經對低收、中低收、身心障礙者提供健保補助，且各縣市政府也對長者的健保補助有不同政策，因此考量避免財政上的排擠以及只補助老人可能造成的世代不公平，不考慮採取此一作法。
但薛瑞元表示，未來會針對65歲以上第六類健保投保對象中，所得相對低、且目前沒有獲得其他補助的族群，提供健保費用全額補助，而該族群保費均為826元，同時也會嘗試排除具有國外所得或其他收入來源的族群，找出最弱勢者提供補助，相關方案快則今年年底出爐、明年有機會推行，預算規模可能達100億元，但還有待估算，來源將自公務預算支出。
薛瑞元強調，65歲以上、所得相對低、沒有獲得其他補助族群屬於社會弱勢，因此目前認為以一作法是合理的，但相較之下，如參選人政見、普遍性來做，就有產生爭議的可能性，且對健保總額沒幫助，也無法提升醫療品質，純粹是提供一定年齡以上者好處，但這些長者不見得付不起，還是要做區隔，故最終不贊成普遍以年齡來做。