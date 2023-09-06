iPhone買大容量「很盤」不如買iCloud 網： 完全靠雲端有勇氣
iPhone 15即將在台灣下週三（9/13）登場，果粉們也開始思考要買多大容量。手機內的照片越來越多，一代一代累積下來，讓iPhone 越買越大，但就有網友發文表示「買大容量iPhone，不如開iCloud」，覺得把照片上傳到雲端，手機需要的容量就沒有這麼大了。對此，有其他網友忍不住說：「 完全相信雲端也是很有勇氣！」建議還是要有其他的備份會必較有保障。
記者周淑萍/綜合報導
隨著iPhone 15亮相的腳步逼近，網路上除了猜測新機功能，該換多少容量也成為討論話題。近日就有PTT網友發文表示，自己手機內的照片、影片很多，讓他每次換iPhone 都只能挑大容量版本，但日前開通了2TB的iCloud雲端空間，同時開啟「最佳化 iPhone 儲存空間」功能後，瞬間手機的容量變超空，甚至不到128GB，因此認為，是不是根本不用買大容量的iPhone，只要使用iCloud 2TB加小容量iPhone就好，可以隨時上傳，手機突然壞了還不用擔心備份問題，甚至原Po覺得以前買大容量的自己「好盤」！
手機內照片、影片很多的用戶，買小容量iPhone＋大容量iCloud，會是個方式，記者以前也曾經使用過此方式購機，但後來考量到有時雲端不夠穩定，突然需要某些照片時，下載會需要一些時間，影片下載就會更加花時間，後來就大容量手機＋大容量iCloud方便完整備份，如果需要移機也能從iCloud直接備份到新手機上。
該方式網路上有兩派看法，有人認為「iCloud 2T還可以開共用，超方便」、「放雲端消失的機率比手機弄丟還低好幾倍吧」」、「小容量手機+iCloud真的方便！」但網友也點出致命缺點，像是訊號不良的地方就無法使用，以及讀取時間慢，甚至認為「完全相信雲端也是很有勇氣」，有經驗的網友就建議「買iCould不如自架nas」，同時應該要分散分險，多幾處備份才會比較安全。