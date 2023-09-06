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泰國新內閣上任　總理賽塔承諾半年內證明施政能力

▲泰國新總理賽塔（右）6日率領內閣成員完成宣誓儀式，正式走馬上任。新內閣7日舉行特別內閣會議，討論11日首次國會施政報告的內容。（圖／總理府提供 中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年9月6日）
▲泰國新總理賽塔（右）6日率領內閣成員完成宣誓儀式，正式走馬上任。新內閣7日舉行特別內閣會議，討論11日首次國會施政報告的內容。（圖／總理府提供 中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年9月6日）

中央社

（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國新任總理賽塔昨天率內閣宣誓就職，新內閣宣告正式走馬上任。賽塔今天主持特別內閣會議，討論國會施政報告的內容。他會後表示，會用3到6個月的時間向民眾證明政府的施政能力。

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5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。賽塔在8月23日晚間獲泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）正式任命，9月2日所有新內閣成員獲泰王正式任命。

賽塔昨天率領內閣成員前往皇宮，在泰王瓦吉拉隆功面前舉行宣誓儀式。今天新內閣舉行特別內閣會議，討論首次施政報告的內容，新內閣預計在11日向國會進行首次施政報告，一旦向國會完成施政報告，預計13日舉行新內閣的首次正式內閣會議。

賽塔今天主持特別會議之後向媒體表示，他會用3到6個月的時間向民眾證明政府的施政能力，他也願意傾聽來自各方的意見。

媒體詢問新內閣上任後優先執行的政策為何？賽塔表示，將會協助農民減少肥料和農藥的開銷，並幫農民開拓新市場，在13日的內閣會議中，將通過幫助農民度過缺水危機的方案。

根據泰媒披露的內容，賽塔內閣的施政報告將有7大重點，包括1提振、3加速和3創造。1提振指的是發給年滿16歲國民每人價值1萬泰銖的電子錢包；3加速包括加速修改憲法、降低人民生活成本以及暫停人民債務；3創造包括在觀光業創造更多收入、創造更多職涯機會以及為民眾創造更好的生活品質。（編輯：周永捷）1120906

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