iPhone還沒有「1功能」！一堆安卓機早用到爛 果粉崩潰：等6年了
一年一度的蘋果發表會即將在台灣時間9月13日凌晨展開，本次將發布全新iPhone 15系列機型，包含充電口要更換成Type-C、新色、動態島下放等亮點，也讓外界十分期待。不過仍有部分果粉相當崩潰，因為這次依舊沒看到一堆安卓機早用到爛的「1功能」回歸。
記者潘毅/綜合報導
有果粉在論壇PTT上發起討論，感嘆表示：「蘋果打死不出螢幕指紋的iPhone ，一直在等蘋果發售螢幕下指紋的iPhone，我舊iPhone硬撐多年撐到Home鍵都壞掉了，但現在蘋果都只有Face ID了」。
這也讓許多喜愛指紋認證Touch ID的果粉也回應：「真的，這幾年螢幕指紋，安卓各大廠牌都已經用到爛了，蘋果都還沒有」、「指紋真的方便好多」、「就是受不了Face ID 才換了安卓」、「之前出X之前，就開始有在傳可以用螢幕來解指紋鎖，結果到現在已經6年了還沒出」、「隔壁棚的螢幕指紋都不知道玩到第幾代去了」。
近期最後一隻採用Touch ID功能的iPhone機型，則是2022年推出的iPhone SE三代。而去年就不斷有「螢幕下Touch ID 指紋辨識」的功能是否會使用在iPhone 15 上的傳聞出現，最終隨著發表會時間越來越近，各項細節逐一披露後，喜愛Touch ID 的果粉們也已經不抱期望。早在去年3月，天風證券分析師郭明錤也在推特上表示，最新調查指出 2023、2024 年的 iPhone 都不會有螢幕下指紋（Touch ID）功能。