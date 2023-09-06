酷炫《音樂主理人》表演慘摔！陶子：這個時代的核心價值就是荒謬

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潘俊佳為阿樂創作輕快電玩感歌曲〈角色扮演〉，潘俊佳表示，是想做出反差感，打破阿樂以往甜美的形象，讓飛行導師們表示很期待，但表演結束後卻不如預期，陳零九說到：「嘎嘎（潘俊佳）這首歌，我想像可能會再更突破一點。」潘俊佳及3WICH的對決飛行導師票數2：2平手，而在大學生盲聽投票環節由3WICH歌曲獲勝，最終比數3WICH以4：2擊敗潘俊佳，拿下第一個晉級總冠軍賽的席次。
近期極具話題的百萬YouTuber「反骨男孩」團長酷炫，這次與兩位女選手翊庭及李竺芯合作，面對有點傻大姐的翊庭，酷炫表示她的思考比較跳躍，跟他自己很像，因此在合作上頻率是對得到的，而在與李竺芯合作前，製作人告知他，竺芯是跟你是屬於同一種人，陶晶瑩傻眼問：「怎麼都同一種人？」酷炫解釋：「竺芯有分享平常會聽的音樂給他，是我完全不會聽的！」無厘頭的應答讓選手、評審全都哭笑不得，讓潘俊不禁佳譏：「好高級的DISS喲！」酷炫形容李竺芯是個思想跳躍的人，我們是對得到頻率的，讓陶晶瑩大笑：「你每次講的都一樣，是複製貼上嗎？」之後與兩位選手討論歌曲、練習歌曲時正經的模樣也讓網友笑說：「好不習慣！」、「這真的是我認識的酷炫嗎？」
酷炫與選手翊庭帶來的動感歌曲〈台女不意外＝＝？〉，歌曲主題探討近年社群討論度極高的「台女」，由酷炫扮演對台女有刻板印象的台男，而卻被小宇評論：「因為大家對他（酷炫）有一定的印象，在你這段表演裡面太理所當然了。」DJ RAYRAY則表示非常喜歡翊庭這首歌女生為女生發聲的概念，歌詞也寫得很棒，評審意見不一。酷炫跟翊庭的表演讓小宇對他刮目相看，建議酷炫：「這歌可以給你一個靈感，你原本是翊庭這樣子，就是理所當然的搞笑，但你慢慢的可以拍一些比較有質感的幽默的方式，就是朝這個方向！」而酷炫直白回覆小宇：「有，我試過，點閱率不好，所以我現在很糾結！」笑翻全場，但小宇還是鼓勵他：「慢慢經營，我一定看！」
選手李竺芯則是選擇為酷炫製作抒情復古歌曲〈酷酷地哭〉，在演唱到最後一段時，酷炫因舞台上的泡泡大摔一跤後笑場到結束，讓情緒準備進入最後一part的李竺芯，在沉浸於自己世界裡時，清醒過來時想說，為什麼酷炫在地上。讓陶晶瑩不禁評論：「我覺得他們剛剛那段表演，讓我們看到這個時代的一個核心價值，就是荒謬。」而最終晉級結果是否受酷炫意外摔跤及笑場影響，將於第11集揭曉，請鎖定最新《MUSIC MAKER 音樂主理人》！
《MUSIC MAKER 音樂主理人》精彩節目於每週五晚間7點在東風衛視播出，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出；官方YouTube則於每週一晚間8點更新。
為了回饋熱情的粉絲，製作單位將在9月10日（日）下午5點舉行音樂主理人快閃簽唱會，人氣選手NIO、李竺芯、YUZI秦宇子、傑木斯、翊庭、3WICH會在西門紅樓北廣場與粉絲見面，現場除了選手會演唱節目歌曲外，官方於線上舉行簽名帆布包抽獎活動，只要留言參與就可以獲得音樂主理人限量帆布包及簽唱會當天跟選手互動的機會。