拉近產學距離驅動新未來！高苑科大與南科管理局整合跨域人才
高苑科技大學於今(6)日，在該校，與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，共同舉辦2023高苑科大X南科園區廠商交流會，期能整合跨域人才，驅動新未來。
記者黃守作／高雄報導
這項由高苑科技大學與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局共同舉辦的2023高苑科大X南科園區廠商交流會，是由高苑科技大學校長陳天惠主持，有高苑科技大學主任秘書葉怡君、副校長張宏宇、教務處教務長徐金全、研究發展處研發長胡承楷、圖資中心主任邱柄儒及各一級主管等30多位老師與會，並有近10家園區廠商到場，產學雙方期待在未來能有更多的合作機會。
高苑科技大學校長陳天惠表示，高苑科大鄰近高雄科學園區，具有地利之便，今年也因為台鋼集團資源挹注，為學校增添新氣象，目前朝企業型大學努力，期待浴火重生後的高苑科大能與科學園區相輔相成，除了吸引我國籍學生外，也將招收僑外生，期待能為南台灣培育跨國籍的人才，畢業後能銜接科學園區，為園區廠商布局海外事業。
陳天惠說，南部科學園區是南台灣科技產業發展重心，為南部創造許多就業機會，而高苑科大緊鄰高雄園區，多年來與園區廠商有許多產學合作經驗，如今學校重新出發，再加上園區產業對人才的需求，未來學校與園區廠商之間，將能有更深的鏈結與合作機會。
陳天惠指出，此次活動主軸著重於提供舞台，讓園區廠商及高苑科大能有進一步交流的機會，除了由校方簡介未來各面向的合作資源及未來規劃、展現高苑科大新面貌外，南科管理局也藉活動介紹園區產學資源與科學園區人才培育補助計畫、科學園區新興科技應用計畫等相關產學合作計畫，讓園區廠商與學校的合作有更多選項，藉此拉近產學間的距離。