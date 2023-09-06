逾60％的韓國教師認為自己可能有憂鬱症　96％校園暴力案不了了之

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韓國教師和教育工作者聯盟表示，韓國針對全國成年人的調查，只有8～10％的受訪者認為自己有「明確」的抑鬱症狀，教職人員的比例明顯較高，且有16％的受訪者透露曾考慮過輕生，有4.5%的受訪者表示曾制定過具體的自殺計畫，這比例更是遠遠高於一般民眾。
另外，曾經歷過言語辱罵的教職人員中，63.1%受過來自家長的言詞攻擊，54.9%受過來自學生的言詞攻擊。而曾經實際遭到肢體毆打的教職人員，則高達96.5%是遭到來自學生的施暴。韓國教師和教育工作者聯盟呼籲，韓國教師的身心健康都承受高風險，這是政府必須解決的結構性問題。
而校園霸凌問題，根據韓國教育部2022年9月公布的最新學校暴力實態調查結果，有5萬4000人、約1.7%的學生稱自己曾遭到霸凌，而在霸凌形態中，最常見的是語言暴力，比例達到35.6%。不過這數字遠遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）於2018年進行的全球調查，OECD的報告顯示全球有23％的學生曾遭受霸凌。
韓國教育部的調查結果被質疑無法反映現實，畢竟如果只有1.7%的學生曾在校園遭遇霸凌，很難想像韓劇會不斷描寫校園霸凌這個主題，也很難想像《黑暗榮耀》在播出時能引起現象級的廣泛共鳴，更何況韓國今年還掀起「校園暴力Metoo」活動。
韓國教育部於2021年公布的學校暴力實態調查後續處理結果，或許更能說明現實。調查顯示，學生目擊的校園暴力事件達到5萬2336起，而其中高達96％的事件不了了之，曾遭到警方調查的學生只有85人，顯見絕大多數的校園暴力案都隱藏在水面之下。
今年6月，韓國光州一位女教師在教室遭高二男學生痛毆5分鐘昏迷送醫，案件曝光後引發譁然，而該位男學生雖被校方開除，但也一樣未遭到警方調查，光州市教育廳以女教師未提告為由，讓事件就此落幕。由此可見校園暴力與霸凌的性質複雜，許多人轉而尋求私刑正義與網路公審，導致韓國校園問題更加難解。
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