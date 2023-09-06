英國研究！全球「自我身體形象」滿意度調查結果曝　台灣勇奪第2

逾60％的韓國教師認為自己可能有憂鬱症　96％校園暴力案不了了之

▲隨著韓國教職人員於9月4日技術性罷工走上街頭，韓國校園的暴力與霸凌問題也再次引起外界關注。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲隨著韓國教職人員於9月4日技術性罷工走上街頭，韓國校園的暴力與霸凌問題也再次引起外界關注。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

隨著韓國教職人員於9月4日技術性罷工走上街頭，韓國校園的暴力與霸凌問題也再次引起外界關注。韓國教師和教育工作者聯盟（KTU）公佈了一項調查，有38.3％的受訪教職人員認為自己有「明確」的抑鬱症狀，另外有24.9％的受訪者認為自己「可能」有抑鬱症狀，合計比例高達63.2％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓國先驅報》報導，韓國教師和教育工作者聯盟的這份調查共訪問了3505位教職人員，結果顯示，有38.3％的受訪者認為自己有「明確」的抑鬱症狀，其中女性受訪者的比例較高，達到40.1%，而男性受訪者則為28.9％。另外還有24.9％的受訪者認為自己「可能」有抑鬱症狀。

韓國教師和教育工作者聯盟表示，韓國針對全國成年人的調查，只有8～10％的受訪者認為自己有「明確」的抑鬱症狀，教職人員的比例明顯較高，且有16％的受訪者透露曾考慮過輕生，有4.5%的受訪者表示曾制定過具體的自殺計畫，這比例更是遠遠高於一般民眾。

另外，曾經歷過言語辱罵的教職人員中，63.1%受過來自家長的言詞攻擊，54.9%受過來自學生的言詞攻擊。而曾經實際遭到肢體毆打的教職人員，則高達96.5%是遭到來自學生的施暴。韓國教師和教育工作者聯盟呼籲，韓國教師的身心健康都承受高風險，這是政府必須解決的結構性問題。

而校園霸凌問題，根據韓國教育部2022年9月公布的最新學校暴力實態調查結果，有5萬4000人、約1.7%的學生稱自己曾遭到霸凌，而在霸凌形態中，最常見的是語言暴力，比例達到35.6%。不過這數字遠遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）於2018年進行的全球調查，OECD的報告顯示全球有23％的學生曾遭受霸凌。

韓國教育部的調查結果被質疑無法反映現實，畢竟如果只有1.7%的學生曾在校園遭遇霸凌，很難想像韓劇會不斷描寫校園霸凌這個主題，也很難想像《黑暗榮耀》在播出時能引起現象級的廣泛共鳴，更何況韓國今年還掀起「校園暴力Metoo」活動。

韓國教育部於2021年公布的學校暴力實態調查後續處理結果，或許更能說明現實。調查顯示，學生目擊的校園暴力事件達到5萬2336起，而其中高達96％的事件不了了之，曾遭到警方調查的學生只有85人，顯見絕大多數的校園暴力案都隱藏在水面之下。

今年6月，韓國光州一位女教師在教室遭高二男學生痛毆5分鐘昏迷送醫，案件曝光後引發譁然，而該位男學生雖被校方開除，但也一樣未遭到警方調查，光州市教育廳以女教師未提告為由，讓事件就此落幕。由此可見校園暴力與霸凌的性質複雜，許多人轉而尋求私刑正義與網路公審，導致韓國校園問題更加難解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

扯！高中女班導慘遭學生暴打5分鐘昏迷　韓國教師上街集會爭權益

韓國校園有多黑暗？遭霸凌12年受害者現身控訴　反而挨告侵害名譽

韓24歲女教師不堪欺辱輕生！近7萬人罷工加入示威、32間小學停課

不敢生！韓國出生人口首次跌破25萬　生育率降至0.78

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞