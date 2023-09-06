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公海萬里護漁及救助漁工！海巡署艦隊分署巡護八號船返抵高雄港

▲海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護八號返抵高雄港。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護八號返抵高雄港。(圖／海巡署艦隊分署提供)

記者黃守作／高雄報導

海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護八號巡護船於今(6)日，返抵高雄港，海巡署副署長許靜芝到場頒發加菜慰勞金，以鼓勵該船及人員於公海萬里護漁與救助之辛勞。

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▲海巡署副署長許靜芝(前排右3)到高雄港頒發加菜慰勞金，以鼓勵巡護八號巡護船及人員於公海萬里護漁與救助之辛勞。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲海巡署副署長許靜芝(前排右3)到高雄港頒發加菜慰勞金，以鼓勵巡護八號巡護船及人員於公海萬里護漁與救助之辛勞。(圖／海巡署艦隊分署提供)
海巡署副署長許靜芝表示，海巡署艦隊分署直屬船隊巡護八號巡護船，是於7月15日自高雄港啟航執行今(112)年度第2航次中西太平洋公海漁業巡護任務，於今(6)日返抵高雄港。

許靜芝說，巡護八號巡護船此一航次巡護範圍，涵蓋中西太平洋漁業委員會(WCPFC)公海海域及北太平洋漁業委員會(NPFC) 公海海域秋刀魚區，總航程達8165浬(15112公里)，並由巡護八號巡護船人員偕同漁業署漁業檢查員，登檢慰勉我國遠洋作業漁船16艘、無線電及衛星電話慰問我國遠洋作業漁船7艘，展現守護漁權及漁民之決心。

艦隊分署副分署長吳金河指出，巡護八號巡護船於此次任務航程中，除達成公海巡護任務目標外，於8月30日夜間接獲通報，一艘位於鵝鑾鼻東南方884浬之我國琉球籍「富○」號漁船，一名印尼籍漁工已持續二日有嘔吐、咳血等症狀，經漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議迅速就醫。

海巡署立即指示艦隊分署調派線上巡護八號巡護船就近馳援救助，於8月30日當天23時，成功接駁該名病患及1名隨船看護，而基於防疫與人員安全，巡護八號巡護船人員於接駁全程，均落實防疫作為及確認兩名漁工體溫狀況正常。

巡護八號巡護船於今(6)日返抵高雄港碼頭後，立即將漁工送醫接受治療，海巡署副署長許靜芝及艦隊分署副分署長吳金河到碼頭關懷漁工身體狀況，並對此次公海巡護與遠洋救助後送任務，當場給予高度的肯定與讚許，並頒發加菜慰勞金，以鼓勵該船及人員公海萬里護漁與救助之辛勞。

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