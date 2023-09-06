海葵颱風過境！高市府關切養殖漁業生產區災損情形

高雄市副市長羅達生5日下午，率海洋局局長張漢雄，會同彌陀區漁會總幹事林子清，到彌陀養殖漁業生產區進行實地巡察及對在地養殖漁民的關心，他表示，此次颱風因事先防範得宜，沒有傳出重大損失，至於鹽埕大排出海口淤沙，將朝短期清淤、長期不排除整建，以保障養殖戶心血與權益。
記者黃守作／高雄報導
高雄市副市長羅達生，是由海洋局局長張漢雄及彌陀區漁會總幹事林子清陪同，到彌陀養殖漁業生產區進行實地巡察及對在地養殖漁民的關心。
海洋局局長張漢雄向副市長羅達生報告鹽埕大排淹水對養殖魚塭的影響，他說，此次海葵颱風夾帶強大風力，在部分養殖區域雖造成零星停電，養殖戶預警防災機制應變備妥發電機，及時發揮防颱準備功效，目前無重大災情傳出，為防範颱風外圍環流影響，養殖漁民仍不可掉以輕心。
高雄市副市長羅達生說，海葵颱風過境高雄，為4年來首度登陸侵襲台灣的颱風，在強風豪雨過後，市府於第一時間，積極前往瞭解彌陀養殖漁業生產區魚塭災損情形。
彌陀區漁會總幹事林子清指出，彌陀區鹽埕大排的出海口地勢低窪，且易淤積，常導致汛期或颱風期間該大排水位增高，且大排的兩側都是布滿養殖魚塭範圍，每逢大雨，養殖漁民都擔心隨時有溢堤情況發生，近幾個月來因陸續有颱風及豪雨來襲，所幸市府團隊努力加強清淤下，沒有重大養殖災情傳出，感謝市府對漁民的照顧，也希望政府針對鹽埕大排出海口淤積狀況，進行全面性整治。