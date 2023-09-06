海外設廠問題多！台積電劉德音一點都不擔心 談投資安謀評估中
近期台積電美國亞利桑那州廠遇上當地勞工抗議，外界憂心連德國設廠也會遇到問題。為此，台積電董事長劉德音今（6）日出席公開活動時表示，「其實不用大驚小怪」，他認為設廠本來就會有各式大小問題，不可能像台灣一樣順利，這些都「需要學習曲線」，況且當地政府都允諾會幫助解決相關問題。至於是否加入投資矽智財 龍頭安謀 (Arm) 的行列，他則表示公司還在評估中。
記者許家禎／台北報導
SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展今日下午舉行「大師論壇」，台積電董事長劉德音受邀演講，會前受訪時表示，市場CoWos需求一年大增3倍，現在台積電盡量滿足客戶，沒有滿足到100%，也能短期支應80%。
針對海外設廠遇到包括像是勞力短缺或是企業文化上的問題，外界憂心德國廠也會像美國廠一樣遇到困難。劉德音回應表示，他對任何地方設廠都沒有這樣的顧慮，因為任何計劃都有學習曲線，在他看來亞利桑那州廠在過去5個月已經取得非常大的進展了，他相信這會是一個成功的計畫。
劉德音表示，「其實不用大驚小怪」，在任何新的地方、早期的發展都會遇到困難，這些都需要時間去消彌，更何況幾個案子都有當地政府、社區、議員與媒體的支持，不用擔心計畫不成功。
至於安謀 (Arm) 將於美股首次公開發行 (IPO)，輝達等大廠傳出將投資，由於安謀是台積電半導體生態系重要的一環，媒體詢問台積電是否也有意加入投資行列，劉德音則說，台積電希望安謀能成功，要不要投資還在評估中，預計這一、兩週會有答案。